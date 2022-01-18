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Havaalanı, Türkiye'nin iç hatlarına mı alınacak?

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Başbakan Sucuoğlu, Ankara ziyaretinde uçak biletleri konusunun da konuşulduğunu belirtti ve KKTC Havaalanının iç hatlar statüsünde fiyatlandırma yapılabileceğini söyledi

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Havaalanı, Türkiye'nin iç hatlarına mı alınacak?
 

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara temasları sırasında AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve KKTC Havaalanı’nın “iç hatlar kapsamına alınması” konusunu görüştüklerini, bu konuda ciddi bir çalışma olduğunu söyledi.
Dün sabah Kıbrıs Genç TV’de Nazar Erişkin’in sunduğu “Bugüne Dair” programına konuk olan Sucuoğlu, “Binali Bey uzun süre Ulaştırma Bakanlığı yapmış bir isim. Kendisi de ‘bu işi çözmek gerekiyor dedi” ifadelerini kullandı.
Program sunucusunun “Bu adım diplomatik bir soruna yol açar mı?” şeklindeki sorusu üzerine Sucuoğlu, “Bazı konularda adım atacaksak, bazısı diplomatik, bazı diplomatik değil, beni ilgilendirmez. Ben vatandaşın cebinden çıkan paraya bakarım. Ben 200’e uçacağım yere 2000 verirsem olmaz. Bu konuda nihai sonuca varılmasını istiyorum. Seçimlerden hemen sonra yapılacak çok şey var” dedi...
 
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