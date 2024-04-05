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Vatandaşın yol isyanı büyüyor

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Vatandaşın yol isyanı büyüyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, dün sabahleyin başından geçen bir olayı bizlerle fotoğraf göndererek paylaşarak isyanlarını dile getirdi.
Vatandaşımız her geçen gün yolların çukurlarla dolduğunu ve yağan son yağmurlardan sonra küçük çukurların daha da büyüdüğünü araçlarına zarar vermeye başladığını ifade ederek “Sabah İskele-Karpaza anayolunda zaten yoğun sis nedeniyle tehlikeli olan yolda daha da görünmez olan çukurcuğun marifeti” diyerek bize gönderdiği fotoğrafa yorum yazdı.
Araç kullanmak için ödedikleri seyrüsefer vergilerinin artık yollara harcanmasını istediklerini ifade eden vatandaşımız, “Artık araç kullanmak bile içimizden gelmiyor. Bu yollarda araç kullanmak resmen kendimize işkence çektirmektir” dedi.
 
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