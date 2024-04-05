SOSYAL MEDYANIN SESİ

Hepsi 5 tane anayolu olan!

Diklemesine 35 yanlamasına 75 dakikada biten bu küçücük ülkede muhacerete göre 4 ile 10 bin arasında nerede olduğu belli olmayan Öğrenci varmış. E yuh. Sanki de burası anakaradır

(Eralp Şerifoğlu)



Haydaaaa… şimdi şöyle oluyor… çekilme ile UBP tehdit ediliyor

Yeni bir pazarlık başlıyor

Sonra hooop…

Mesela orman dairesi DP’ye geçiyor

Ya da…

Fikri bey “bakanlığı ver” diye tehdit ediliyor

Bir bakmışsınız bakan değişmiş…

Yani heyecana gerek yok, memleket derdi falan değil yani.

Bildiğimiz konular…

(Hüseyin Ekmekçi)



Sorunun teşhisini yapmadan, fiyat sabitleyip "vatandaşı bayramda kebapsız bırakamayız" diye şov yapmakla çözüm olmaz. Ülkede hayvan yok. Hayvancılığı önemseyen bir politika yok, küçükbaş hayvan popülasyonunu artırmadıkça bu sorun hep önümüzde olacak. Günlük değil, geleceği kurtarmaya dönük politikaya ihtiyaç var…

(Emin Akkor)



O GÜNCEL NARH: Kuzu etinin tavan fiyatı 550 TL olarak belirlendi, eğer uyulursa!.. Yine de ucuz değil... Güney'deki fiyatın çok üstünde...

(Ahmet Tolgay)



Elektrikler kesilince, kesilen wireless internet hizmeti! Antenlerini, birkaç pv panel ve akü ile kesintisiz güç kaynağına bağlamak bu kadar mı zor?!

(Tuluy Kalyoncu)



23 aktif, 13 ön izinli olmak üzere 36 üniversiteye “tamam” denmiş.

Henüz kapatılan yok!Karar yok!

Hem de toplam 23 izin iki bakandan gelmiş.

İkisi de “Ulusal” şapkalı, söylemeye gerek yok.

16 üniversite iznini Kemal Dürüst vermiş

7 üniversite iznini Özdemir Berova…

Diplomalar sahte, öğrenciler kayıp…

Bu kadar çok “pis” iş nasıl başarılmış, bu bir avuç ülkede, hayret!

Tufan Erhurman’ın sözleriyle noktayı koyalım:“Üniversite ön açma iznini bir bakanın imzasıyla alırsınız, elinizde tutarsınız, günü gelir hava parasına satarsınız.”

(Cenk Mutluyakalı)



Şenlikli açıklamaya göre, kuzu etinin azami satış fiyatı 550₺ olacak.

Bu karar, yani kuzu eti narhı, bir turnusol kağıdıdır.

Bakalım ekmeğin başına gelenler etin de gelir mi!

Her ne kadar güney pazarındaki fiyatla rekabet gücü zayıf olsa da, bu adım olumludur ancak gereğinin yerine gelip gelmeyeceği kuşkuludur.

Göreceğiz!

Olur da başarılırsa, aylardır söylediğimiz ispatlanacak.

Ve başarılırsa, sıraya önde büyükbaş etini ve tüm temel tüketim mallarını koymak farz olacak.

Takipteyiz...

(Erkut Şahali)

