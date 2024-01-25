banner913
banner932
Gönyeli Polis Karakolu, vatandaşların asayişi için hazır
Gönyeli Polis Karakolu, vatandaşların asayişi için hazır
14 0
Güney’e elektrik için 19 milyon dolar ödedik
Güney’e elektrik için 19 milyon dolar ödedik
11 0
 
Güneye yapılan geçişlerdeki kısıtlamalar için açıklama yapıldı
Güneye yapılan geçişlerdeki kısıtlamalar için açıklama yapıldı
51 0
Son yağmurlu havada en çok yağış Dipkarpaz’a düştü
Son yağmurlu havada en çok yağış Dipkarpaz’a düştü
35 0
Gazimağusa Belediyesi’nden bir yılda başarılı tablo
Gazimağusa Belediyesi’nden bir yılda başarılı tablo
19 0
En fazla yağış metrekareye 56 kg ile Alevkaya’da kaydedildi
En fazla yağış metrekareye 56 kg ile Alevkaya’da kaydedildi
55 0
Askerlik için 2006 doğumlulara son çağrı
Askerlik için 2006 doğumlulara son çağrı
21 0
banner1012
banner985

Vatandaş patates mi alıyor, toprak mı?

Kilosu 30 TL’den satılan patateslerin üzerinde ağırlığı kadar da kırmızı toprak olması nedeniyle vatandaşın tepkisine neden oldu

banner974
Vatandaş patates mi alıyor, toprak mı?
banner971
Ülkede her geçen gün artan sebze ve meyve fiyatları bir yana, vatandaşlar aldığı ürünlerin kalitesiz olması nedeniyle adeta isyan ediyor.
Kış aylarıyla birlikte hasat edilen patateslerin tarladan çıktığı gibi manav ve market tezgahlarında topraklı olarak satılması, vatandaşı çileden çıkarttı.
Kilosu 30 TL’den satılan patateslerin üzerinde ağırlığı kadar da kırmızı toprak olması nedeniyle vatandaşın tepkisine neden oldu.
Vatandaşlarımız tepkilerini sosyal medyadan şöyle paylaştılar:
 
Yücel Dolmacı:
“Çamur 30 TL/kg satışta. KKTC’nin taşı toprağı paradır. Bu foto müzelik veya müzayede salonunda açık artırma ile satılmalı.”
 
Cenk Özdağ: “Evde bir şeyler ekecektim küçük bir saksıya, toprağa ihtiyacım vardı. Nerden bulacan? Napayım napayım? Son anda aklıma geldi, 3.5 kilo badadez aldım, yarısı zaten toprak. İşimi gördüm velhasıl. Toprak dedisam, boru değil ha, kırmızı toprak, en verimlisinden.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.