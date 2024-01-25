Vatandaş patates mi alıyor, toprak mı?

Kilosu 30 TL’den satılan patateslerin üzerinde ağırlığı kadar da kırmızı toprak olması nedeniyle vatandaşın tepkisine neden oldu

Ülkede her geçen gün artan sebze ve meyve fiyatları bir yana, vatandaşlar aldığı ürünlerin kalitesiz olması nedeniyle adeta isyan ediyor.

Kış aylarıyla birlikte hasat edilen patateslerin tarladan çıktığı gibi manav ve market tezgahlarında topraklı olarak satılması, vatandaşı çileden çıkarttı.

Kilosu 30 TL’den satılan patateslerin üzerinde ağırlığı kadar da kırmızı toprak olması nedeniyle vatandaşın tepkisine neden oldu.

Vatandaşlarımız tepkilerini sosyal medyadan şöyle paylaştılar:



Yücel Dolmacı:

“Çamur 30 TL/kg satışta. KKTC’nin taşı toprağı paradır. Bu foto müzelik veya müzayede salonunda açık artırma ile satılmalı.”



Cenk Özdağ: “Evde bir şeyler ekecektim küçük bir saksıya, toprağa ihtiyacım vardı. Nerden bulacan? Napayım napayım? Son anda aklıma geldi, 3.5 kilo badadez aldım, yarısı zaten toprak. İşimi gördüm velhasıl. Toprak dedisam, boru değil ha, kırmızı toprak, en verimlisinden.”

