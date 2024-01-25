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Brent petrolün varil fiyatı $80.27 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $80.27 dolar
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Güne $80,24 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:01 itibarıyla %0,06 azalışla $80,37'dan işlem görüyor. Dün en düşük $78,70, en yüksek $80,72 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $80,22 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 03.01.2024 tarihinde $74,77 ile son bir ayın en düşük, 27.12.2023 tarihinde ise $81,11 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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