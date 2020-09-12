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Vatandaş kapıda kaldı

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Girne'de ehliyet sınavı çilesi:

Vatandaş kapıda kaldı
 
Sendikaların greve devam etme kararı sebebiyle Girne’de ehliyet sınavına girecek olan vatandaşlar kapıda kaldı
 Girne’de Sürüş Ehliyeti Sınavlarına katılacak vatandaşlar sabah saatlerinde kötü bir sürprizle karşı karşıya kalınca isyan etti.
Şoför okulları öğrencilerini sınava çağırdı. Ancak, sendikaların greve devam kararı almasıyla, ehliyet müfettişleri sınava gelmedi.
Şoför okulları ve sınava girecek olan vatandaşlar, Covid-19 ortamında yaşananlara sert tepki gösterdi.
 
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