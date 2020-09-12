Vatandaş kapıda kaldı

Girne'de ehliyet sınavı çilesi:



Sendikaların greve devam etme kararı sebebiyle Girne’de ehliyet sınavına girecek olan vatandaşlar kapıda kaldı

Girne’de Sürüş Ehliyeti Sınavlarına katılacak vatandaşlar sabah saatlerinde kötü bir sürprizle karşı karşıya kalınca isyan etti.

Şoför okulları öğrencilerini sınava çağırdı. Ancak, sendikaların greve devam kararı almasıyla, ehliyet müfettişleri sınava gelmedi.

Şoför okulları ve sınava girecek olan vatandaşlar, Covid-19 ortamında yaşananlara sert tepki gösterdi.

