Sorunlara neşter vuracak cesur yürek yok

KTTO Başkanı Turgay Deniz: "Ülkemizdeki seçim süreçleri nedeniyle yapısal sorunlar ile kapsamlı planlamalara el atacak, problemlere neşter vuracak bir cesur yürek yok"





Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, ülkemizdeki yapısal sorunlara neşter vurulmaması ile ilgili “ülkede bunları yapacak cesur yürek yok. Aynı şeyler devamlı tartışılıyor ama bir arpa boy yol alınmıyor” dedi.

Ada TV’de konuşan Deniz, “Bizde hiçbir zaman uzun vadeli plan olmaz. Çünkü seçime endeksliyiz. Seçimden sonra Allah Kerim anlayışı… Uzun vadede kimse çalışma motivasyonu içinde değil. Orta uzun vadeli ekonomik planlar yağalım diyoruz ama olmuyor. Aynı şeyler devamlı tartışılıyor ama bir arpa boy yol alınmıyor. Bir çalışmayı ciddiye alacak birini göremiyorsunuz. Dengeler ben bunu yaparsam kaç oy kazanır kaybederim. Bunları yapacak cesur yürek yok” diye konuştu.

