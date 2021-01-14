banner583
banner590
Engelli olanlar esas engel olanlardır
Engelli olanlar esas engel olanlardır
106 0
Dr Küçük Salonu, tüm kulüplerin hizmetinde
Dr Küçük Salonu, tüm kulüplerin hizmetinde
22 0
 
Asgari ücretlinin boynu bükük kaldı
Asgari ücretlinin boynu bükük kaldı
27 0
Bu araçlar yollara nasıl çıkıyor?
Bu araçlar yollara nasıl çıkıyor?
51 0
Türkkan, sakalları kesmeyecek
Türkkan, sakalları kesmeyecek
365 0
Dikkat çekici ‘karantina’ deneyimleri
Dikkat çekici ‘karantina’ deneyimleri
448 0
Hentbolda final günü
Hentbolda final günü
17 0
banner529
banner570

Vandallar, Hamitköy Barajı’nı çöplük etti

banner476

Temiz çevre bilincinden yoksun insanların çoğaldığı Hamitköy'ün neredeyse her tarafı çöplerle doldu. Bu çöplerden nasibini alan Hamitköy Barajı Pazar günü baraj bölgesinde piknik yapanlar, her türlü atıklarını yedikleri yerde bırakıp baraj bölgesini çöpe boğdu

Vandallar, Hamitköy Barajı’nı çöplük etti
banner601

Murat ASLAN
Başkent Lefkoşa'nın banliyosü olan Hamitköy son yıllarda kontrolsüz şekilde büyürken, her tarafı çöplüğe de dönüyor.
Temiz çevre bilincinden yoksun insanların çoğaldığı Hamitköy'ün neredeyse her tarafı çöplerle doldu. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin düzenli olarak haftada 2 kez çöpleri toplamasına, Cuma günleri ise çekirge kamyonu ile de çöp toplamasına rağmen çevre düşmanı insanlar her tarafı çöplerle dolduruyor.


Evsel atıklardan, ders notlarına, plastik oyuncaklardan, hayvan ölülerine kadar her türlü çöp köy içerisine ve dışarısına atılıyor.


Hamitköy barajı da bu vandallardan nasibini alırken, Pazar günü baraj bölgesinde piknik yapanlar, her türlü atıklarını yedikleri yerde bırakıp barajı çöpe boğdular. Barajın her tarafı zaman içerisinde atılan çöplerle çöpe boğulurken, tahliye kanalı da pislikten geçilmiyor. Atılan çöplerden dolayı köyde büyük bir kirlilik yaşanırken, hastalık tehlikesi de artıyor.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.