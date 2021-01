Vandallar, Hamitköy Barajı’nı çöplük etti

Temiz çevre bilincinden yoksun insanların çoğaldığı Hamitköy'ün neredeyse her tarafı çöplerle doldu. Bu çöplerden nasibini alan Hamitköy Barajı Pazar günü baraj bölgesinde piknik yapanlar, her türlü atıklarını yedikleri yerde bırakıp baraj bölgesini çöpe boğdu

Murat ASLANBaşkent Lefkoşa'nın banliyosü olan Hamitköy son yıllarda kontrolsüz şekilde büyürken, her tarafı çöplüğe de dönüyor.Temiz çevre bilincinden yoksun insanların çoğaldığı Hamitköy'ün neredeyse her tarafı çöplerle doldu. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin düzenli olarak haftada 2 kez çöpleri toplamasına, Cuma günleri ise çekirge kamyonu ile de çöp toplamasına rağmen çevre düşmanı insanlar her tarafı çöplerle dolduruyor.Evsel atıklardan, ders notlarına, plastik oyuncaklardan, hayvan ölülerine kadar her türlü çöp köy içerisine ve dışarısına atılıyor.Hamitköy barajı da bu vandallardan nasibini alırken, Pazar günü baraj bölgesinde piknik yapanlar, her türlü atıklarını yedikleri yerde bırakıp barajı çöpe boğdular. Barajın her tarafı zaman içerisinde atılan çöplerle çöpe boğulurken, tahliye kanalı da pislikten geçilmiyor. Atılan çöplerden dolayı köyde büyük bir kirlilik yaşanırken, hastalık tehlikesi de artıyor.