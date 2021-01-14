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Bekirpaşa Lisesi, Ahmet hocasına ağlıyor

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İskele bölgesi köylerinden Altınova sakini emekli öğretmen Ahmet Ertunalılar hayatını kaybetti.

Bekirpaşa Lisesi, Ahmet hocasına ağlıyor
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Yıllarca Bekirpaşa Lisesi’nde Fen öğretmeni olarak görev yapan ve bölgede çok sevilen Ahmet Ertunalılar dün hayatını kaybetti.
Hem öğretmen hem de müdür muavini olarak yıllarca Bekirpaşa Lisesi’nde hizmet veren Ahmet Ertunalılar ikindi namazı sonrasında Altınova köyünde defnedildi.
 
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