Bekirpaşa Lisesi, Ahmet hocasına ağlıyor

Yıllarca Bekirpaşa Lisesi’nde Fen öğretmeni olarak görev yapan ve bölgede çok sevilen Ahmet Ertunalılar dün hayatını kaybetti.
Hem öğretmen hem de müdür muavini olarak yıllarca Bekirpaşa Lisesi’nde hizmet veren Ahmet Ertunalılar ikindi namazı sonrasında Altınova köyünde defnedildi.
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