Vakıflar, her zaman engellilerin yanında

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, sosyal destek faaliyetleriyle senenin her haftası, her günü engelliler camiasının yanında durarak önemli bir misyon üstleniyor.



Vakıflar, 2021 yılında engelli bireylere ve kurumlara 2 milyon TL katkı sağladı.

Özel ihtiyaçlardan sağlık giderlerine, eğitimden spora kadar neredeyse her alanda engelli bireylere sağlanan destek ile vakıf ruhu yaşanıyor, yaşatılıyor.



KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası vesilesiyle Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter'i ziyaret ederek, engelli bireylere sağlanan katkılardan ve engellilere yönelik olarak düzenlenen tüm faaliyetlerden dolayı memnuniyetini dile getirdi.



Suay şöyle dedi:

“Gün geçtikçe zorlaşan şartlar, hem ekonomik, hem de yasal anlamda engelli bireylerin yanlızlaşmasına vesile oluyor maalesef. Sosyal olarak insanımızın derdine deva olmak zorundayız. Bu gayle ile attığımız adımlarda yanımızda Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ni bulmak, yani omzumuzda bir dost elini hissetmek bizler için son derece kıymetli. Bu vesileyle de senenin belirli gün ve haftalarında değil, 365 gün yanımızda olan Evkaf'a teşekkür ediyoruz"



BENTER



Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter ise "biz nene dedelerimizin kurmuş olduğu iyilik medeniyetini yaşatmak, o güzellikleri bugünlere taşıyabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Engelli insanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışıyor, hak ettikleri yaşam standardını oluşturmak için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.