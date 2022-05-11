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Dev finalde Clement Turpin düdük çalacak

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UEFA, Avrupa kupalarında bu yılki final maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Liverpool ile Real Madrid arasında Paris'te oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini Fransız Clement Turpin yönetecek

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Dev finalde Clement Turpin düdük çalacak
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 28 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta Liverpool ile Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız Clement Turpin düdük çalacak. 
İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda 18 Mayıs'ta Eintracht Frankfurt ile Rangers'ın kozlarını paylaşacağı Avrupa Ligi finalinde Sloven Slavko Vincic görev alacak.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Kombetare Arena'da Roma ile Feyenoord'un 25 Mayıs'ta karşılaşacağı Avrupa Konferans Ligi finalinde Rumen Istvan Kovacs düdük çalacak.
Barcelona ile Olimpik Lyon'un 21 Mayıs'ta İtalya'nın Torino şehrindeki Juventus Stadı'nda mücadele edeceği Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde ise Fin Lina Lehtovaara görev yapacak.
 
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