“Vaka artışları kapalı devre turizmi etkilemeyecek”

Turizm Bakanı Ataoğlu, ülkedeki vakaların artışının 12 Nisan’da açılacak olan kapalı devre turizmini etkilemeyeceğini belirtti



Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 12 Nisan Pazartesi günü başlayacak kapalı devre turizmde, turistlerin geliş ve konaklamalarının bileklikle kontrol altında olacağını, çalışanların da dışarıyla temasının bulunmayacağını söyledi.

Otellerdeki güvenlik yanında gerek görülmesi halinde polisten de destek alınabileceğini belirten Ataoğlu, turistlerin dışarıya hiç çıkmayacağı bu modelin bir başlangıç olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararı doğrultusunda başlayacak olan kapalı devre turizmde oteller tarafından güvenliği, acenteler tarafından ise üç günlük geliş gidişleri kontrol altında tutacak şekilde tedbir alındı” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, çipli bilekliklerin internet bağlantısı konusunda sıkıntı yaşanmaması için derinlik mesafesi göz önünde bulundurularak çalışma yapıldığını anlattı.

Kapalı devre turizme kapalı olan ve karantina oteli olarak kullanılmayan otellerin de açılacağını ifade eden Ataoğlu, bu açılımın karantina otellerinde sıkıntı yaratmayacağını söyledi.

Ataoğlu, Mayıs ayında çift aşılı ve çift PCR’lı gelişlerin olabilmesi için çalışma yaptıklarını kaydetti.

Ataoğlu, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden aşı karnesi ile çift aşılı ve çift PCR’lı açılım konusunda tarih bekliyoruz. Çünkü verilecek olan taahhüt ve kararlardan geri adım atılmaması, detaylı çalışılması gerekiyor. Bir karar alır da geri dönersek işletmeleri çok zora sokarız” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, ülkedeki vakaların artışının bu durumu etkilemeyeceğini belirtti.

