Açlık çadırında alkışlı eylem

Turizm Emekçileri İnisiyatifinin Başbakanlık önünde gerçekleştirdiği açlık çadırı eylemi bugün altıncı gününe girdi.
Turizm Emekçileri İnisiyatifi, Pazartesi günü Başbakanlık önünde kurdukları açlık çadırında saat 13.00’te toplanarak 'alkışlı' eylem yapacak.
İnisiyatif adına açıklama yapan Fuat Neşe, şunları kaydetti:
“Turizm sektörü için belirlenen adımlardan ilki olan 12 Nisan açılımı için Başbakanlık önünde Pazartesi Günü kurmuş olduğumuz Açlık Çadırında 13'te toplanıyoruz. Bizim amacımız taşkınlık ve olumsuzluk yaşamadan ve yaşatmadan işlerimize geri dönmektir. Bu nedenle sinirlerin gerildiği ve son noktaya geldiği bu günlerde şahsi olarak kabullenemeyeceğimiz bir eylemi karşımızdakilere de yapmamız uygun düşmeyecektir.
Sadece pankartlarımızı açarak ve yönetenlerin yaptıklarından utanmaları için alkışlayarak kendilerini Bakanlar Kuruluna göndereceğiz.
İnce bir çizgide yürüdüğümüz bu günlerde provokatif kişi ve eylemlerden uzak duralım.”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.