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Uzun zaman sonra bugün pozitif vaka yok

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Bakan Pilli: Toplam 1759 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı, 4 kişi taburcu edildi

Uzun zaman sonra bugün pozitif vaka yok
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1759 olduğunu, pozitif vakaya  rastlanmadığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
” Pozitif vakaya rastlanmadı, ancak tedbiri elden bırakmayalım ”
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli COVID-19’da ikinci dalganın ağır yaşandığını söyleyerek İngiltere ve Fransa’da durumun kötüye gittiğini, bazı ülkelerin kapanma kararı aldıklarını söyledi. Ülkemizde  tedbirlerin sıkı tutulması gerektiğini belirten Bakan Pilli, şu anda alınan doğru tedbirler neticesinde vakaların kontrol altına alındığını ve bugün pozitif bir vakaya rastlanmadığını, ancak tedbiri elden bırakmamak gerektiğini kaydetti. Bakan Pilli, halkımızın  kurallara uyulması konusunda dikkatli olacağına inandığını, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uymamız gerektiğini hatırlattı. Elektronik  takip  sistemi ile denemeler yapıldığını belirten Bakan Pilli, el  bileklikleri ile ev karantinasındaki kişilerin takip edilmesi için bugün uçakla ülkemize gelen yolculara pilot uygulamanın başlatıldığını söyledi. Ekiplerin evden çıkacak şahıslara müdahale edeceğini ifade eden Bakan Pilli, halkın sağlığını riske atacak herhangi bir adım atılmayacağını vurguladı.
2 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1759
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: - 
Ülke dışından gelen vakalar –
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –
Yerel vakalar –
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 4
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 225. 337
Toplam Vaka Sayısı- 939
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 877
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 57
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 10
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 46
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1 
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