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Uzun'un cenazesi yarın gece geliyor

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Uzun'un cenazesi yarın gece geliyor
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ABD'de vefat eden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun'un cenazesi 10 Ocak Pazar günü saat: 00.35'da  İstanbul'dan kalkacak uçak ile Ercan'a getirilecek.
Antarktika'nın en yüksek noktası Vinson Dağı'nın zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran ve ABD'de geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden KKTC'li dağcı Birkan'ın babası Cengiz Topel Uzun, cenazenin getirilmesi sürecinin hızlandırılması konusunda KKTC Washington Temsilciliği, Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti elçiliklerinin devreye girdiğini açıklamıştı. 
Sürecin hızlandırılmasının ardından cenazenin dün akşam Alaska'dan hareket eden uçak ile İstanbul'a, Pazar gecesi de KKTC'ye getirileceği öğrenildi. 
 
 
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