38 sağlık çalışanı pozitif

Pozitif olan sağlık çalışanlarının sayısı 38’e yükseldi



Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, pozitif olan sağlık çalışanlarının sayısının 38’e yükseldiğini açıkladı.

Özgöçmen’in paylaşımı şu şekilde:

30 pozitif vakamıza ek olarak.

Kalkanlı yaşam evinde 4 hemşire pozitif.

Güzelyurt sağlık merkezinde 1 şoför pozitif.

Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi

kadın doğum servisinde 1 ebe pozitif.

1 asistan dr pozitif.

Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi intaniye servisi 1 doktor pozitif.

Toplam vakamız 38 ye yükseldi.

