banner762
banner753
Mercedes Vision EQXX yeni bir sayfa açıyor
Mercedes Vision EQXX yeni bir sayfa açıyor
19 0
U18 kızlar ve U19 erkeklerde şampiyon DAÜ
U18 kızlar ve U19 erkeklerde şampiyon DAÜ
10 0
 
Uzun'un cenazesi  yarın gece geliyor
Uzun'un cenazesi  yarın gece geliyor
6 0
Üniversiteler darts şampiyonları UKÜ ve DAÜ
Üniversiteler darts şampiyonları UKÜ ve DAÜ
14 0
“Doğada ottan başka ne ararsanız bulunuyor artık”
“Doğada ottan başka ne ararsanız bulunuyor artık”
28 0
Kıvanç Tepe’ye Birkan Uzun’un adı verilecek
Kıvanç Tepe’ye Birkan Uzun’un adı verilecek
22 0
Hayvancı arpa bulamıyor
Hayvancı arpa bulamıyor
41 0
banner661
banner726

38 sağlık çalışanı pozitif

banner476

Pozitif olan sağlık çalışanlarının sayısı 38’e yükseldi

banner714
38 sağlık çalışanı pozitif
banner721
 
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, pozitif olan sağlık çalışanlarının sayısının 38’e yükseldiğini açıkladı.
Özgöçmen’in paylaşımı şu şekilde:
30 pozitif vakamıza ek olarak.
Kalkanlı yaşam evinde 4 hemşire pozitif.
Güzelyurt sağlık merkezinde 1 şoför pozitif.
Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi
kadın doğum servisinde 1 ebe pozitif.
1 asistan dr pozitif.
Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi intaniye servisi 1 doktor pozitif.
Toplam vakamız 38 ye yükseldi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.