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Üzüm, şeftali ve salatalıkta limit üstü kalıntı

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Tarım Dairesi, bu haftaki denetimlerinde, ithal ürünlerden sultani üzüm ve şeftalide, yerli ürünlerden ise salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini kaydetti

Üzüm, şeftali ve salatalıkta limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi, 4-10 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 
İthal ürünlerden 46 numuneden 44’ünün temiz olduğu; Köşe Ticaret Ltd.’e ait sultani üzüm ve SVS Tic. Ltd.’e ait şeftalide limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği kaydedilen açıklamaya göre, söz konusu ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi. 
Öte yandan yerli ürünlerden 19 numuneden 18’i temiz çıktı.  Tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen Mağusa’da Ümit Coşkun’a ait salatalıkta imha edildi. 
 

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