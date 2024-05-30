Uzlaşı Umudu

Başbakan Üstel ile hayvan üreticileri Başbakanlık'ta toplantı yaptı. Üstel, sorunların bugünkü Bakanlar Kurulu'nda görüşüleceğini açıkladı. Naimoğulları ise, görüşmeden ''tatmin'' olduklarını açıkladı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, 10 gündür Başbakanlık önünde süren eylemini dün sonlandırarak bugünden itibaren eylemi Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne taşıma kararı aldı.

Bu karardan sonra Başbakan Ünal Üstel, dün Mustafa Naimoğulları başkanlığındaki Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği heyetini kabul etti.

Birlik yetkililerinin randevu talebi üzerine Başbakanlık'ta yer alan görüşme bir saat sürdü.

Görüşme sonrası Başbakan Üstel ve Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları basına açıklama yaptı.

Başbakan Üstel konuşmasında, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Başbakanlık önünde 10 gündür sürdürdüğü eylemi dün sonlandırdığını ifade ederek, eylemin sonlandırılması sonrasında talep üzerine Birlik Yönetim Kurulu’nu Başbakanlığa çağırdığını kaydetti.

Bakanlar Kurulu’nun daha önce et konusunda üç tane bakanı çalışma yapmak üzere görevlendirdiğini dile getiren Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, Maliye Bakanı ve Başbakanlık müsteşarları ile birlikte Birlik heyetini dinlediklerini söyledi.

“Üretimin önünü açmak için desteklerimize devam edeceğiz” diyen Üstel, “Biz bugün (dün) arkadaşlarımızın önerilerini aldık. Yarın (bugün) saat 17.00’de Bakanlar Kurulu toplantımız var. Bu önerileri masaya yatıracağız. Hangilerini yapabiliriz, hangilerini uzun vadeye yayacağız, onları konuşacağız. Yapamadığımız var ise de arkadaşlarımızı cuma günü çağırıp, bunları çözeceğiz” diye konuştu.

Başbakanlık önündeki eylemi sonlandırdıkları için Birlik Başkanı ve Yönetim Kurulu’na teşekkür eden Başbakan Üstel, Bakanlar Kurulu’nun yetkilendirdiği üç bakan ve iki müsteşarın on gündür çalışma yaptıklarını, bundan sonraki çalışmaları da kamuoyu ile paylaşacaklarını dile getirdi.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları da, Başbakan Üstel’e sorunları, sıkıntıları, neden eyleme gidildiğini ve eylem sürecinde neler yaşadıklarını aktardıklarını söyledi.

Görüşmenin “tatmin” edici geçtiğini söyleyerek Birlik Yönetimini dinlediği için Başbakan Üstel’e teşekkür eden Naimoğulları, Başbakan’ın sorunları Bakanlar Kurulu’na götüreceğini ve ilgili bakanlarla görüşeceğini ifade ettiğini belirtti.

Başbakan Üstel’in Cuma günü Birlik Yönetim Kurulu’nu yeniden çağıracağını ve konuların gözden geçirileceğini kaydeden Naimoğulları, görüşmeden dolayı Başbakan Üstel’e teşekkür etti ve “Gerçekten dinleyerek, yapmış olduğu konuşmalar bizi bir şekilde tatmin etmiştir” dedi.

Bir soru üzerine Naimoğulları, “Eylem bitmedi. Başbakanlık önündeki bitti” yanıtını verdi. Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne taşınan eylemin de sona ermesini temenni etti.

