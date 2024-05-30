"İş vermek için bizi tekerlekli sandalyede mi görmek istiyorsunuz?"

MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli, MS hastalarının ancak engelli oldukları takdirde kamuda istihdam edilebildiğini belirtti ve genç hastaların "Bize iş vermek için bizi tekerlekli sandalyede mi görmek istiyorsunuz" diye isyan ettiklerini söyledi

Kıbrıs Türk Multiple Skleroz (MS) Derneği Başkanı Sibel Hançerli, yetkilileri, MS hastalarının sağlığa erişim ve istihdam gibi konularda yaşadığı sorunlara çözüm bulmaya çağırdı.

Hançerli 30 Mayıs Dünya MS Günü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, MS hastalarının yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Hançerli, Dünya MS Günü'nün bir bayram veya kutlama günü olmadığını vurgulayarak, "Sağlığa ulaşma hakkının tam olarak sağlanmış olmasını ve bugün tek derdimizin MS hakkında farkındalık yaratmak olmasını arzu ederdim ama maalesef durum böyle değil" dedi. İlaç eksikliği, hastanede yaşanan zorluklar ve istihdam sorunları gibi problemlerle karşılaştıklarını belirten Hançerli, bu durumun MS hastalarının hayatını daha da zorlaştırdığını ifade etti.

MS'in, ataklarla kendini belli eden kronik bir sinir sistemi hastalığı olduğunu ve genellikle 20-40 yaş arasındaki genç yetişkinlerde görüldüğünü açıklayan Hançerli, MS'in kesin bir tedavisi olmadığını ancak koruyucu ilaçlarla kontrol altında tutulmaya çalışıldığını belirtti. Erken tanı ve doktor kontrolünde alınacak önlemlerle hastaların yaşadığı sıkıntıların azalabildiğini söyleyen Hançerli, MS'in belirtileri arasında bulanık veya çift görme, görme kaybı, vücutta uyuşma, kollarda ve bacaklarda güçsüzlük, idrar tutukluğu, kabızlık, baş dönmesi, denge sorunu, kronik yorgunluk ve unutkanlık olduğunu ifade etti. Hançerli ayrıca, MS'in ölümcül ve bulaşıcı bir hastalık olmadığını ve bazı hastalarda ileriki yaşlarda hareket ve bilişsel kayıplara rastlanabildiğini vurguladı.

MS hastalarının, özellikle genç yetişkinlerin istihdam sorunları yaşadığına dikkat çeken Hançerli, MS hastalarının Engelli Hakları Yasası kapsamına alınmasını istedi. Hançerli, "MS denince akla hastanın tekerlekli sandalyede olması gelir. Oysa günümüzde MS'li hastaların engelli görünümde olanları bayağı azdır, çoğunluğu görünmez engellidir" dedi.

MS hastalarının ancak engelli oldukları takdirde kamuda istihdam edilebildiğini belirten Hançerli, bu durumun MS hastalarını mutsuz ettiğini ve genç hastaların "Bize iş vermek için bizi tekerlekli sandalyede mi görmek istiyorsunuz" diye isyan ettiklerini söyledi. BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme’nin "engelli kavramı, diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma tam ve etkin bir şekilde katılımlarının önünde engel teşkil eden uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal bozukluğu bulunan kişileri içermektedir" tanımına dikkat çeken Hançerli, MS hastalarının görünür bir engel olmadıkça engelli haklarından faydalanamadığını belirtti. MS'in 20-40 yaş aralığında, kişinin en verimli olduğu dönemde ortaya çıkan bir hastalık olduğunu ve MS hastalarının bu verimli çağda iş istediklerini vurguladı.

