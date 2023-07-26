Gazimağusa'da önceki sabahın ilk saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından sekizinci kattaki dairenin balkonundan atlayarak yaşamını yitiren 33 yaşındaki Şeref Uygun’un ölüm nedeni açıklandı.
Polis açıklamasında, yapılan otopside Uygun’un ölüm sebebinin "İkinci derecede yaygın yanık, yüksekten düşmeye bağlı olarak gelişen beyin kanamaları, çoklu kaburga kemikleri kırıkları, iç organ yaralanmaları ve iç kanama" olarak belirlendiği kaydedildi.
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