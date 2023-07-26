Biri 7 yıl, diğeri 3 yıldır ülkede kaçak!

Polis tarafından tutuklanan Afrika uyruklu dört zanlıdan birinin 7 yıl, diğerinin ise 3 yıldır ülkede “kaçak” yaşadığı ortaya çıktı

KKTC’de ikamet etmek suçundan tutuklanan zanlılar Olamide Odusola, Eather Waniyafiwani, Olamide Tosin Olatunde ve Opeyemi Adedamo mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Yeşildal, olguları aktardı. Polis, 4 zanlının yetkili makamdan izinsiz KKTC’de ikamet etmek suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 24.07. 2023 tarihinde zanlı Olamide Odusola’nın 1394 gün, zanlı Eather Wanıyafıwanı’nın 2563 gün, zanlı 3 Olamıde Tosın Olatunde’nin 44 gün ve zanlı 4 Opeyemi Adedamol 297 gündür yetkili makamdan izinsiz KKTC’de ikamet ettiğini anlattı. Polis, yasal statüleri olmayan 4 zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

