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Utanç verici görüntüler

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Duyarsız vatandaşların çevreye önem göstermemesinden dolayı ülkemiz kirleniyor. Girne’de bir su deposunun önünde uyarı tabelasına rağmen çöp yığınları oluştu. Belediye Başkanı Şenkul sitemde bulundu

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Utanç verici görüntüler
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Girne’de bir su deposunun önünde uyarı tabelasına rağmen çöp yığınları oluştu… Uyarı tabelasında çöp ve moloz dökmenin yasak olduğu belirtilirken, bazı vatandaşlar tarafından kurallar dikkate alınmadı.
Konuyla ilgili dün kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, “Pazar günü sizleri bu fotolar ile rahatsız etmek istemezdim ama buna benzer görüntülerin oluşmaması için sizlerin desteğine ihtiyacımız var” dedi.
Kentte ne yazık ki toplu yaşam kurallarından haberi olmayan belirli bir kitle ile birlikte yaşandığına dikkat çeken Şenkul, “Uyarıcı tabelalar asmamıza rağmen bu tip görüntüler ile karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Şenkul, bu tip davranış içinde bulunanlara karşı cezai işlem uygulamaktan başka şanslarının kalmadığına vurgu yaparak, “Sizlerden ricamız bölgenizde çöpleri bu şekilde sokağa atanları Alo 185’e bildirmenizdir” diye konuştu.
 “Emekçi kardeşlerimiz, pazar demedi, anneler günü demedi bölgeyi temizledi ancak bu sürdürülebilir değildir” diyen Şenkul, esas olanın herkesin toplu yaşam koşullarına uyumlu davranmasından ve çöpleri çöp kutusuna atmasından geçtiğini belirtti.
Şenkul, “Bu çağda bunları yazıp çizdiğimiz için özür dilerim ama bu kadar sorumsuz davranılmasını kabul edemiyorum. Lütfen bize ihbarlarınız ile destek olun” açıklamasında bulundu.
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