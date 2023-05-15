Gece yanması gereken lambalar gündüz yanıyor!

Lefkoşa Yakın Doğu Bulvarı’nda gündüz yanan yol aydınlatma lambaları tepkilere neden oldu.

Bugüne kadar birçok kazanın olduğu bu yolda hava karardığında çoğu zaman lambalar çalışmazken, gündüz saatlerinde lambalar yanıyor.

Işıkların gündüz boşuna yandığını gören vatandaşlar “ Devlet bunun ücretini bizden alıyor, bir an önce bu lambaların gece yanması için ayarlama yapılmasını istiyoruz.” şeklinde tepkilerini dile getiriyor.

