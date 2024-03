Utanç tablosu

KKTC'de 2023 yılında üç kadın cinayeti birden işlenmesi, kadınlara karşı tırmanan şiddetin göstergesi oldu Rakamlarla KKTC'de şiddetin yüzü: 2018: 103 kadına şiddet 2019: 1,051 kadına şiddet 2020: 1 cinayet, 1,063 kadına şiddet 2021: 1,064 kadına şiddet 2022: 957 kadına şiddet 2023: 3 cinayet, 850 kadına şiddet

Kadına yönelik şiddet, tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de önemli sorunlardan

biri olmaya devam ediyor.

Ülkemizde kadına yönelik şiddetin her geçen gün artığı toplumsal bir

gerçek olarak karşımızda dururken, ‘can korkusu’ nedeni ile çoğu polise, dolayısıyla da basına yansımıyor.

Resmi veriler kadına şiddetin her yıl ülkemizde daha da arttığını ortaya koyuyor. Şiddetin tablosu can yakacak kadar büyük. Özellikle eğitim yetersizliği ve ekonomik nedenler ev içi şiddetin ana kaynağı.

RESMİ VERİLER ÜRKÜTÜCÜ…

Resmi verilere göre, son 6 yılda 4 bin 184 kadın ‘darp’ başta olmak üzere birçok nedenle polise başvurdu, yardım istedi. Yüzlerce kadın ise şiddete uğrama tehdidiyle karşı karşıya kalarak, ALO 183’ü aradı. Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’ne son 6 yılda toplamda 4 bin 184 ‘şiddet’ şikâyeti yapıldı.

2018-2023 yılları arasında 4 kadın cinayete kurban gitti, onlarca kadın hala psikolojik tedavi görüyor.

23 YILDA 40 KADIN CİNAYETİ…

Ülkede geçtiğimiz yıl meydana gelen iki kadın cinayeti endişe verici bir

tırmanış olarak değerlendiriliyor. 2023’te meydana gelen ve büyük yankı uyandıran 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur, 37 yaşındaki Kübra Aydın ve 39 yaşındaki Ayça Alav’ın cinayetleri kadınlara karşı tırmanan şiddetin göstergesi olarak değerlendirildi. Bu üç vahşi cinayetle birlikte, ülkede son 23 yılda

öldürülen kadın sayısı 40’ı aştı.

EN YÜKSEK VERİ 2020’DE…

2018’den günümüze kadına karşı şiddette en acı tablo, 2020’de görüldü.

Pandemi nedeniyle ‘kapanmanın’ yaşandığı dönem olan 2020’de ne yazık ki ev içi şiddet daha da arttı.

Söz konusu yılda 1 kadın öldürüldü, 1,063 (bin 63) kadın şiddet şikayetiyle polise başvurdu.

2020 yılında ayrıca, Polise 16 kadın ‘cinsel tecavüz’, 10 kadın ‘cinsel taciz’, 10 kadın da ‘zorla insan kaçırma’ şikayetiyle ulaştı.

KADINLARIN EN ÇOK MARUZ KALDIĞI ŞİDDET TÜRÜ “DARP”

Öte yandan İstatistik Kurumu’un PGM, Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesinden kadına yönelik şiddetle ilgili derlemiş olduğu verilere göre, ülkede kadınların en çok maruz kaldığı şiddet türü, önceki yıllarda da olduğu gibi “darp”.

2023 yılında kadınların maruz kaldığı şiddet türlerinde geçen yıla göre yüzde 8 artışla yüzde 49,2 ile darp ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 5,4 ile “şiddet kullanma tehdidi”, yüzde 5,3 ile “telefonda tahrik edici arama/mesaj” ve “elektronik hesap yasasına aykırı hareket etme” takip ediyor.

2023 yılında kadına karşı işlenen toplam 906 suç kayıtlara geçerken, bu suçların bölgelere göre dağılımı ise şu şekilde veriliyor:

“’Cinsel tecavüz’ yüzde 40 ile en çok Girne’de, ‘telefonda tahrik edici arama/mesaj’ yüzde 40 ile en çok Mağusa’da, ‘darp’ yüzde 36, ‘rahatsızlık’ yüzde 56 ve ‘şiddet kullanma tehdidi’ yüzde 53 ile en çok Lefkoşa’da, ‘elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket” yüzde 31 ile Mağusa ve Girne’de”