Kadınlar daha az istihdam ediliyor

KKTC’de kadınlar iş bulmakta zorlanıyor. İstihdam oranı erkeklerde yüzde 58,9, kadınlarda ise 36,1

KKTC İstatistik Kurumu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ülkedeki bazı kadın istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı.

KKTC’de kadın nüfusunun yüzde 74’ü 15-64 yaş grubunu içeren çalışma çağında yer alıyor. Bunun yanında, istihdam oranı erkeklerde yüzde 58,9 iken, kadınlarda 36,1 olarak tespit edildi.

Ülkede işsizlik oranları ise erkeklerde yüzde 4,8, kadınlarda yüzde 5,8 olarak hesaplandı.

Veriler, kadınların istihdama erkeklere oranla da az katıldığına, iş aradıkları halde iş bulmakta erkeklerden daha çok zorlandıklarına işaret ediyor. Kadınlar ülkedeki üst kademe yöneticiliği pozisyonlarının ise sadece yüzde 35’ini doldurabiliyor.

İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANI YÜZDE 38,3

KKTC’de kadın nüfusun yüzde 74’ü Birlemiş Milletler ölçütlerine göre çalışma çağındaki nüfus olan 15-64 yaş grubu içinde yer alıyor.

2023 yılı Hanehalkı İşgücü Anketi’ne göre, istihdamdaki gelişmeyi açıklayan önemli bir gösterge olan istihdam oranı erkeklerde yüzde 58,9 iken, kadınlarda bu oran yüzde 36,1 olarak hesaplandı. Bu veri kadınların istihdama, erkeklere oranla daha az katılabildiğini gösteriyor.

Bunun tam tersine işsizlik oranının kadınlarda daha yüksek olması ise ülkede kadınların iş aradıkları halde iş bulmakta erkeklerden daha çok zorlandığını ortaya koyuyor.

2023 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun yüzde 49,1’ini (150 bin 599 kişi) iş gücüne dahil olmayanlar oluşturuyor.

İş gücüne dahil olmayan nüfusun yüzde 58,4’ü ise kadınlardan oluşuyor. İş gücüne dahil olmayan kadın nüfus, belli başlı alt gruplara göre incelendiğinde, ev hanımları yüzde 40,6 ile en büyük paya sahip. Bunu yüzde 22,3 ile öğrenciler, yüzde 12,3 ile emekliler ve yüzde 7,4 ile çalışamaz halde olanlar takip ediyor.

KADINLARIN EKONOMİK FAALİYETLERİNDE HİZMET SEKTÖRÜ ÖN SIRADA

İstihdam edilen kadınlar, yüzde 90,4 ile en çok hizmetler sektöründe yer alırken, yüzde 1,9 ile en az inşaat sektöründe görev alıyor.

Kadınların yüzde 89,3’ü ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 9,3’ü kendi hesabına ve işveren, yüzde 1,4’ü ise ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor.

