Usülsüzlüğe başkaldıran Özorun görevden alınıyor

Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özorun görevden alınıyor.
Demokrat Parti tarafından yaklaşık 7 ay önce atanan Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özorun’un görevden alınacağı öğrenildi. Hakkında hiçbir soruşturma bulunmamasına rağmen Ahmet Özorun’un hangi gerekçe ile görevden alınacağı açıklanmadı.
Özorun’a bazı usulsüz işlere imza atmak için baskı yapıldığı ve bunu kabul etmeyen Özorun’un bu nedenle görevden alınacağı iddia edildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.