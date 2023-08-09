Famagusta Cup 2023'te ilk galibiyet Yükseliş'ten

Famagusta Cup’ta ilk olarak salonda oynanması planlanan üç dostluk maçının ilki Salı akşamı Atatürk Spor Salonu’nda Kosova Prizen takımı ile Yükseliş arasında oynanırken, çekişmeli geçen maçı 38-36 Yükseliş kazandı

Hentbolda Dem’s Construction Famagusta Cup 2023 başladı. Salon ve plaj hentbolu şeklinde iki aşamalı olacak olan Famagusta Cup’ta ilk olarak salonda oynanması planlanan üç dostluk maçının ilki Salı akşamı Atatürk Spor Salonu’nda Kosova Prizen takımı ile Yükseliş arasında oynandı. Müsabakanın başında Şampiyon Melekler için saygı duruşunda bulunulurken, çekişmeli geçen maçı 38-36 Yükseliş kazandı. Famagusta Cup’ta bugün (9 Ağustos Çarşamba) Kosova Prizen takımı Yakın Doğu Üniversitesi, yarın (10 Ağustos Perşembe) Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile karşılaşacak ve dostluk maçları tamamlanacak. Famagusta Cup 2023Plaj Hentbolu Turnuvası ise 12-13 Ağustos tarihlerinde Mağusa, Glapsides Loof plajında yapılacak. U18 ve Büyükler kategorilerinde yapılacak turnuvada 23 takım mücadele edecek. Turnuva sonunda ilk iki takım arasına girecek olan ekiplere para ödülü verilecek.

PLAJDA 23 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Famagusta Cup 2023 Plaj hentbol turnuvasında 23 takım yaklaşık 250 sporcu ve antrenör yer alacak. Turnuvada iki saha kurulacak. Sahalardan biri ışıklandırılacak. Toplam 68 maçın oynanacağı plaj hentbol turnuvasında ilk gün maçları gece 22:00 a kadar devam edecek.

