CTP Milletvekili Sami Özuslu: “Usulsüz diplomalar havada uçuşuyor, her gün yeni sürpriz tutuklamalar yaşanıyor ve bunlar adeta bir 'dizi film' gibi izleniyor, izlettiriliyor"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, usulsüz diplomaların havada uçuştuğuna dikkat çekti.

Sosyal medya hesabındanpaylaşımda bulunan Özuslu, her gün yeni sürpriz tutuklamaların yaşandığını belirterek “Bunlar adeta bir 'dizi film' gibi izleniyor, izlettiriliyor” dedi.

Sami Özuslu’nun paylaşımı şöyle:

“Usulsüz diplomalar havada uçuşuyor, her gün yeni sürpriz tutuklamalar yaşanıyor ve bunlar adeta bir 'dizi film' gibi izleniyor, izlettiriliyor.

Hatta kimileri de dizinin reklamını yapmaya soyunuyor. Sürekli 'sonuçlar' konuşuluyor, birileri ısrarla 'nedenler'i görmezden geliyor.

Oysa bataklık kurutulmadan sinekler yok edilemez. Üniversite enflasyonu, 36 ön iznin 16'sının tek bir kişi tarafından verildiği gerçeği, 108 bin kayıtlı öğrencinin 30 bin kadarının muhaceret izinsiz olduğu ve Eğitim Bakanı'nın dahi bunu izah edemediği ortada. Tablo belli: Eğitim bir ticarethaneye dönüştürüldü, çok büyük bir rant kapısı haline getirildi, Makyavelist anlayışla insan ticareti meşrulaştırıldı, bu işleri yüksek komisyonlar karşılığı yapan acenteler adeta okulların 'öğrenci işleri bürosu'na döndü, kamuda terfi ve barem artışı için verimlilik ve liyakat yerine 'ucuz ve kolay diploma' piyasası oluştu ve sonuç ortada. Mesele 'kaç kişi usulsüz diploma aldı, başka kimler barem içi artış için bu tür diplomaları kullandı, hangi üniversite yetkilisi patronunu ne kadar yüttü, daha kimler kelepçe ile mahkemeye çıkacak'tan çok ötedir. Asıl konu insan ticareti ve kara paranın önünü kesmektir, eğitimde kantite değil kaliteyi yükeltmektir, gerek üniversite ve gerekse mesleki kurs verecek diye açılıp başka amaçlarla faaliyet gösteren eğitim kurumlarının etkin denetimidir, sorumluların ve işbirlikçilerinin cezalandırılmasıdır, ömrünü eğitime adamış emekçilerin daha fazla yıpratılmaması ve sömürülmemesidir. Yoksa bu dizi filmin son bölümü kolay kolay vizyona girmez!"

