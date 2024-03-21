banner913
banner932
Son 24 saatlik Yağış miktarları
Son 24 saatlik Yağış miktarları
6 0
Özersay, kamu görevinden uzaklaştırılan bürokrat için KHK ve bakanlığa teşekkür etti
Özersay, kamu görevinden uzaklaştırılan bürokrat için KHK ve bakanlığa teşekkür etti
11 0
 
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Kentler ve Kültürler Buluşması'nda konuştu
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Kentler ve Kültürler Buluşması'nda konuştu
10 0
KKTC, Rusya'da tanıtılıyor
KKTC, Rusya'da tanıtılıyor
19 0
Uyuşturucu satıcısına 7 yıl hapis
Uyuşturucu satıcısına 7 yıl hapis
13 0
Onur'un ani ölümünde darp şüphesi
Onur'un ani ölümünde darp şüphesi
115 0
Dumlupınar, Mert’le turladı
Dumlupınar, Mert’le turladı
33 0
banner1012

Evkaf, tarihi mirasa sahip çıktı

banner1020

Evkaf, Lefkoşa'da 1960’lı yıllarda yıkılarak kullanılmaz halen gelen tarihi Dükkanlarönü Cami'ye sahip çıktı ve camiyi yıllar sonra tarihi dokusuna uygun olarak restore ettirdi

banner974
Evkaf, tarihi mirasa sahip çıktı
banner971
Lefkoşa'da, 1960’lı yıllarda yıkılarak kullanılmaz halen gelen tarihi Dükkanlarönü Cami, Kıbrıs Vakıflar İdaresinin (Evkaf) katkılarıyla aslına ve tarihi dokusuna uygun olarak restore edildi.
Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, “KKTC’de Bulunan Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon İşlerinin Yürütülmesine İlişkin Anlaşma” kapsamında Evkaf ve TC Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar sonucunda yenilenen caminin, ihtiyaçlara cevap verecek şekilde bölge halkının hizmetine sunulduğu kaydedildi.
Açıklamada, yapılan restorasyon çalışmaları sayesinde yenilenen Dükkanlarönü Cami’nin, ülkedeki kültürel mirasın korunması ve yaşatılması adına yapılan çalışmaların devam etmesi ve şehrin kültürel zenginliğinin korunması açısından da büyük bir önem taşıdığı belirtildi.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.