Üstel’den milletvekillerine özel hediyeler

Başbakan Ünal Üstel, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla milletvekillerine özel hediyeler gönderdi. Gönderilen hediyeler arasında Red Label marka viski de bulunması dikkat çekti.

Başbakan Üstel'in milletvekillerine yaptığı bu jest, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Vatandaşlar, ekonomik sıkıntıya vurgu yaparak Başbakan Üstel'i eleştirdi. Bazı vatandaşlar, "Bu parayı yardım kuruluşlarına bağışlasaydı daha iyi olmaz mıydı?" şeklinde yorumlar yaparken, hediyelerin seçimi konusunda da farklı görüşler ortaya atıldı.

