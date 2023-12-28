Yılbaşı sofraları 4.300 TL'ye kuruluyor

Türkiye’de yeni yılı kutlama planları yapılırken, geçen yıl 2.500 TL’ye kurulabilen sofranın maliyeti de katlanıyor. Evlerde kurulacak bir yılbaşı sofrasının faturası 4 bin TL’yi geçti

Bir yeni yıla daha yüksek enflasyon etkisi ile girmeye hazırlanan Türkiye’de mütevazı bir yılbaşı sofrasının maliyeti, geçen yıla göre yüzde 73 arttı. Perakende noktalarında bütün pişirilmemiş bir hindinin ortalama fiyatı 1.900 TL’yi bulurken, dört çeşit meze ile hazır olarak sunulan hindinin fiyatı ise 2.900 TL ile 3.900 TL arasında değişiyor.

Hazır hindi ile başladığımız hesapta içecek, atıştırmalık ve çerez gibi yeni yıl sofralarının vazgeçilmezlerinin yer aldığı yılbaşı sepetleri 795 TL’den satılıyor. Yeni yıl sofralarında tercih edilen meyvelerden seçtiğimiz çeşitlerde ise bir kilogram muz 29.90 TL, bir kilogram mandalina 15.90 TL, bir kilogram elma 34.90 TL’den satılıyor. Bu ürünlerin yer aldığı bir sofranın maliyeti yaklaşık 3.800 TL olurken, menüye fiyatı 529 TL olan bir şişe yetmişlik rakı eklendiğinde maliyet 4.329 TL’ye çıkıyor. Ortalama fiyatı 320 TL olan bir şişe şarap da eklendiğinde 4.120 TL’yi bulan maliyet, fiyatı 44-50 TL arasında değişen her bir bira eklendiğinde de tırmanıyor. Bir kilogram fıstıklı baklavanın fiyatı 790 TL’yi bulurken, menüye tatlı da dahil edildiğinde maliyet yükseliyor. 2022’de ortalama 2.500 TL’ye kurulan ve içinde alkollü bir içeceğin olduğu sofranın maliyeti bu fiyatlarla bir yılda yüzde 73 arttı.

ASGARİ ÜCRETİN 3’TE 1’İ

Konukların da olduğu 6-7 kişilik bir sofra için 11.402 TL alan bir asgari ücretlinin maaşının en az 3’te 1’lik kısmını yeni yıl sofrasına ayırması gerekiyor. Kasım ayı enflasyon verilerine bakıldığında yıllık yüzde 61.98, aylık bazda ise yüzde 3.28’lik artış görülüyor. Kasımda gıda enflasyonu yüzde 67.16 olurken, alkol lü içecek ve tütünde ise bu oran yüzde 71.35’e ulaştı.

HEDİYE SEPETİ 795 TL

Önceki yıllarda alkollü içeceklerin yoğun olduğu ve 169 TL’lik fiyatlarla satılan yılbaşı sepetlerinde, şimdilerde atıştırmalıklar ve soft içecekler öne çıkıyor. Farklı fiyat aralıklarında olan sepetlerde premium olarak adlandırılan ve içeriğinde çerez, farklı çeşitlerde alkolsüz içeceklerle cips, çikolata gibi atıştırmalıkların olduğu ürünün fiyatı 795 TL. 595 TL ve 395 TL’lik seçeneklerin de olduğu ürünlerde ise kuruyemiş ve içecek çeşitleri daha az sayıda bulunuyor. 785 TL’lik sepetli bir yılbaşı kolisi de sepetsiz bir şekilde 550 TL’ye satışa sunuluyor.

