Üstel: “KKTC, her gün gelişen alt yapısıyla, dünyada hak ettiği yeri alma yolunda ilerliyor”

Başbakan Üstel, açılışıyla Kıbrıs adasının en büyük havalimanı haline gelen yeni Havalimanı’nın ülkenin dünyaya açılan yeni kapısı ve vitrini olarak, KKTC'nin çağdaşlık seviyesinin en önemli göstergelerinden de biri haline dönüşeceğini vurguladı.

Bölgedeki çok az ülkede bulunan kalitede ve büyüklükte inşa edilen, tüm yeni teknolojilere sahip yeni Havalimanı’nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelecek yolculuğunun en önemli mihenk taşlarından biri olduğuna işaret eden Üstel, “Yeni havalimanımızla artıracağımız yolcu kapasitemiz sayesinde turizmimiz önemli bir ivme kazanacak ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişiyle açılan Havalimanı yeni pist ve terminalinin açılış töreninin ardından basına açıklama yaptı.



“Bu muazzam eser Türkiye Yüzyılına yaraşır bir eser olarak tarihteki yerini alırken, haksız ambargolardan kurtulmamız halinde enerjide olacağı gibi transit hava ulaşımında da hub olmaya aday bir havalimanı özelliği taşıyacak. Ülkemizde gerçekleştirilmiş diğer tüm büyük projeler gibi, havalimanı projesinin gerçekleşmesinde de gerek hükümetimizin gerekse Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ortaya koymuş olduğu kararlı duruşun ve siyasi iradenin izleri vardır. Anavatan Türkiye, ihtiyaç duyduğumuz gerek uluslararası alanda gerekse alt yapı çalışmalarının tamamlanması noktasında her zaman yanımızdadır, arkamızdadır. Bu bize güç vermektedir. Bu vesile ile bir kez daha Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım ve halkım adına teşekkürlerimi sunuyorum.”



Hükümet olarak bu gelişimden ve dönüşümden rahatsız olanlara aldırmadan, kararlılıkla, cesaretle, siyasi irade, istikrar ve Anavatan Türkiye'nin desteği ile yollarına devam ettiklerine işaret eden Başbakan Üstel, “Hayata geçirdiğimiz su ve gerçekleştireceğimiz elektrik projemiz gibi, açılışını yaptığımız yeni havalimanı projemizle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak tüm dünyaya açıkça ‘Biz bir devlet olarak varız, buradayız ve dünya devletleri ailesine üye olmaya hazırız’ diye haykırmaktayız” dedi.

Başbakan Üstel’in açıklaması şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu özel ve anlamlı 20 Temmuz gününde tarihi bir olaya daha tanıklık ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni Ercan Havalimanı, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bulunan havalimanlarını aratmayacak modernlikte muazzam bir eser olarak hizmete giriyor. İçinde bulunduğumuz çağda, ulaşım ve enerji alt yapılarının çağdaşlık seviyesi bir ülkenin çağdaşlık seviyesini de belirleyen unsurlardır.



Coğrafyamızdaki çok az ülkede bulunan kalitede ve büyüklükte inşa edilen, tüm yeni teknolojilere sahip yeni Ercan Havalimanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelecek yolculuğunun en önemli mihenk taşlarından biridir. Açılışı ile Kıbrıs adasının en büyük havalimanı haline gelen yeni Ercan Havalimanımız ülkemizin dünyaya açılan yeni kapısı ve vitrini olarak, çağdaşlık seviyemizin en önemli göstergelerinden de biri haline dönüşecektir.

Yeni havalimanımızla artıracağımız yolcu kapasitemiz sayesinde turizmimiz önemli bir ivme kazanacak ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Yılda 10 milyonu aşabilecek, eski yolcu kapasitemizi üçe katlayacak Yeni Havalimanımız, bugün gerçekleştirdiğimiz açılışla 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste ek 3 bin 100 metrelik ikinci piste kavuşmuş ve her model yolcu uçağının kullanımına uygun hale gelmiştir. 20 bin metrekarelik kapalı alanı ile eski havalimanına göre 6 kat daha büyük bir alana sahip yeni Ercan Havalimanı’mızda 9 adet körük, 21 adet açık olmak üzere toplam 30 uçaklık da park alanı bulunuyor. Bu muazzam eser Türkiye Yüzyılına yaraşır bir eser olarak tarihteki yerini alırken, haksız ambargolardan kurtulmamız halinde enerjide olacağı gibi transit hava ulaşımında da hub olmaya aday bir havalimanı özelliği taşıyacak. Bu vesile ile tüm dünyaya ülkemize yönelik seyahat ambargolarının ivedilikle kaldırılması çağrımızı da yineliyoruz. Ülkemizde gerçekleştirilmiş diğer tüm büyük projeler gibi, havalimanı projesinin gerçekleşmesinde de gerek hükümetimizin gerekse Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ortaya koymuş olduğu kararlı duruşun ve siyasi iradenin izleri vardır.



Anavatan Türkiye, ihtiyaç duyduğumuz gerek uluslararası alanda gerekse alt yapı çalışmalarının tamamlanması noktasında her zaman yanımızdadır, arkamızdadır. Bu bize güç vermektedir.

Bu vesile ile bir kez daha Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım ve halkım adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bir devletin ihtiyaç duyduğu tüm kurumlar ve her gün gelişen alt yapısıyla, dünyanın saygın devletleri arasında hak ettiği yeri alma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Hükümet olarak bu gelişimden ve dönüşümden rahatsız olanlara aldırmadan, kararlılıkla, cesaretle, siyasi irademizle, istikrarla ve Anavatan Türkiye'nin büyük desteği ile yolumuza devam ediyoruz.

Hayata geçirdiğimiz su ve gerçekleştireceğimiz elektrik projemiz gibi, açılışını yaptığımız yeni havalimanı projemizle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak tüm dünyaya açıkça “Biz bir devlet olarak varız, buradayız ve dünya devletleri ailesine üye olmaya hazırız” diye haykırmaktayız. Yeni havalimanımızın, tüm halkımıza, milletimize ve ülkemizi tercih edecek tüm misafirlerimize hayırlı olmasını diliyor, herkese keyifli tatiller, iyi uçuşlar diliyorum. Bu müstesna günde, 49 yıl önce 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'nda canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”