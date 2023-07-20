20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu yapıldı

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu, bugün (20 Temmuz 2023 Perşembe) gerçekleştirildi.
Koşu, Alsancak’ta yer alan Yavuz Çıkarma Plajı’nda başlayıp Girne Atatürk Meydanı’nda sona erdi.
8 kilometrelik yarış sonunda kadınlar genel klasmanda Esra Kaya, erkekler genel klasmanda Hakan Tazegül birinci oldu. Kadınlarda ikinciliği Silviya Güzen, üçüncülüğü Buse Üreten elde etti. Erkeklerde ikinci Yusuf Gökalp, üçüncü Eser Kurt oldu. Yarış sonunda Atatürk büstü önünde düzenlenen törenle dereceye girenlere madalyaları takdim edildi. Yarışın sıralaması şu şekilde oluştu:
BÜYÜK KADINLAR
Genel Sonuçlar
1. Esra Kaya 0:35.26
2. Silviya Güzen 0:38.19
3. Buse Üreten 0:38.23
30-39 YAŞ GRUBU
1. Laden Aktaşlılar 0:42.56
40-49 YAŞ GRUBU
1. Evelyn Dolores 0:39.29
2. Gülseren Dayanık 0:44.14
3. Emel Yağan 0:44.42
50-59 YAŞ GRUBU
1. Kadriye Debreli 0:43.53
2. Gülcan Nasıroğlu 0:43.53
3. Christine Adams 0:49.42
60+ YAŞ ÜSTÜ GRUBU
1. Wendy Mcduff 0:45.59
2. Brigitte Marston 0:49.25
BÜYÜK ERKEKLER
Genel Sonuçlar
1. Hakan Tazegül 0:26.18
2. Yusuf Gökalp 0:26.36
3. Eser Kurt 0:27.00
19-29 YAŞ GRUBU
1. Marwan Mohyaldeen 0:27.06
2. Veli Atikoğlu 0:27.11
3. Enis Alçıcı 0:28.23
30-39 YAŞ GRUBU
1. Ersan Çoker 0:27.27
2. Mehmet Sakallı 0:27.36
3. Cihan Menekşeli 0:29.33
40-49 YAŞ GRUBU
1. Ali Korkmaz 0:30.28
2. Muhammet Açıkgöz 0:33.33
3. Hakan Korsan 0:36.01
50-59 YAŞ GRUBU
1. Tamer Isırgan 0:33.54
2. Arif Zing 0:36.40
3. Aziz Limasollu 0:38.45
60+ YAŞ ÜSTÜ GRUBU
1. Metin Marmara 0:38.46
2. Mehmet Gürçimen 0:46.58
3. Mustafa Aracı 0:51.04
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