20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu yapıldı

8 kilometrelik yarış sonunda kadınlar genel klasmanda Esra Kaya, erkekler genel klasmanda Hakan Tazegül birinci oldu

BÜYÜK KADINLAR

BÜYÜK ERKEKLER

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu, bugün (20 Temmuz 2023 Perşembe) gerçekleştirildi.Koşu, Alsancak’ta yer alan Yavuz Çıkarma Plajı’nda başlayıp Girne Atatürk Meydanı’nda sona erdi.8 kilometrelik yarış sonunda kadınlar genel klasmanda Esra Kaya, erkekler genel klasmanda Hakan Tazegül birinci oldu. Kadınlarda ikinciliği Silviya Güzen, üçüncülüğü Buse Üreten elde etti. Erkeklerde ikinci Yusuf Gökalp, üçüncü Eser Kurt oldu. Yarış sonunda Atatürk büstü önünde düzenlenen törenle dereceye girenlere madalyaları takdim edildi. Yarışın sıralaması şu şekilde oluştu:Genel Sonuçlar1. Esra Kaya 0:35.262. Silviya Güzen 0:38.193. Buse Üreten 0:38.231. Laden Aktaşlılar 0:42.561. Evelyn Dolores 0:39.292. Gülseren Dayanık 0:44.143. Emel Yağan 0:44.421. Kadriye Debreli 0:43.532. Gülcan Nasıroğlu 0:43.533. Christine Adams 0:49.421. Wendy Mcduff 0:45.592. Brigitte Marston 0:49.25Genel Sonuçlar1. Hakan Tazegül 0:26.182. Yusuf Gökalp 0:26.363. Eser Kurt 0:27.001. Marwan Mohyaldeen 0:27.062. Veli Atikoğlu 0:27.113. Enis Alçıcı 0:28.231. Ersan Çoker 0:27.272. Mehmet Sakallı 0:27.363. Cihan Menekşeli 0:29.331. Ali Korkmaz 0:30.282. Muhammet Açıkgöz 0:33.333. Hakan Korsan 0:36.011. Tamer Isırgan 0:33.542. Arif Zing 0:36.403. Aziz Limasollu 0:38.451. Metin Marmara 0:38.462. Mehmet Gürçimen 0:46.583. Mustafa Aracı 0:51.04