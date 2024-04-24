banner913
banner932
Bosley attı, Koop kazandı: 81-83
Bosley attı, Koop kazandı: 81-83
20 0
"Çözüme dair umutlarımızı hiç yitirmedik"
16 0
 
Baf son anda kazandı
Baf son anda kazandı
19 0
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
37 0
Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı
Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı
31 0
Gün, çocukların
Gün, çocukların
20 0
Çocuklar aşıya erişemiyor
Çocuklar aşıya erişemiyor
20 0
banner1012

Üstel, Feyzioğlu’na yolladığı yazıyı "arz ederim" diye bitirmiş

banner1020

CTP Milletvekili Özuslu, Başbakan Üstel’in, Türkiye’ye giremeyen KKTC vatandaşları ile ilgili Büyükelçi Feyzioğlu'na yazdığı dilekçeyi "arz ederim" diye bitirmesini eleştirdi; “toplumun iradesi işte böyle ‘arz’ ede ede, biatla tüketilmiş” dedi

banner974
Üstel, Feyzioğlu’na yolladığı yazıyı "arz ederim" diye bitirmiş
banner971
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, Başbakan Ünal Üstel’in, Türkiye’ye giremeyen KKTC vatandaşlarıyla ilgili yazdığı dilekçeyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bahse konu dilekçenin Meclis’te okunduğunu anımsatan Özuslu, Üstel’in, Büyükelçi'ye yolladığı yazıyı "arz ederim" diye bitirdiğini, "rica" dahi edemediğini ifade ederek, “Bu toplumun iradesi işte böyle "arz" ede ede, biatla tüketilmiş!” ifadelerini kullandı.
Sami Özuslu’nun açıklaması şöyle:
“TC ELÇİSİ KKTC BAŞBAKANI'NIN 5 AY ÖNCE GÖNDERDİĞİ YAZIYA CEVAP VERMEMİŞ
Defalarca sorduk, gündem yaptık, eleştirdik, talep ettik, son olarak dünkü meclis genel kurulunda yeniden istedik ve 'atanmış' Başbakan sıfatıyla Ünal Üstel bu sefer kaçamadı, kürsüye çıkıp 'Türkiye'ye girişi engellenen Kıbrıslı Türkler' konusunda bazı bilgileri paylaşmak zorunda kaldı. Meğer 10 Kasım 2023 tarihinde TC Lefkoşa Büyükelçisi'ne bir yazı yazmış, 'yasaklı listesi'ni ve 'bu kişilerin Türkiye'ye neden alınmadığını' sormuş. Yani 5 ay önce!
Peki cevap gelmiş mi Büyükelçi Metin Feyzioğlu'ndan? Hayır!
‘Beş ayda cevap gelmemesi normal mi?’ diye sorunca Üstel ‘Evet, normaldir, Türkiye bu bilgileri isterse verir, isterse vermez’ diyor, meclis kürsüsünden...
Yazıyı meclis divan katibine verip okutturuyor. Kulaklarımızla duyuyoruz ki Üstel Büyükelçi'ye yolladığı yazıyı ‘arz ederim’ diye bitirmiş!
Yani ‘rica’ dahi edememiş!
Elçi de cevap verme nezaketi göstermemiş.
Bu toplumun iradesi işte böyle ‘arz’ ede ede, biatla tüketilmiş!
O iradeyi yeniden üretmek, toplumsal varlığı ve onuru yeniden inşa etmek boynumuzun borcudur.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.