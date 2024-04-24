Üstel, Feyzioğlu’na yolladığı yazıyı "arz ederim" diye bitirmiş

CTP Milletvekili Özuslu, Başbakan Üstel’in, Türkiye’ye giremeyen KKTC vatandaşları ile ilgili Büyükelçi Feyzioğlu'na yazdığı dilekçeyi "arz ederim" diye bitirmesini eleştirdi; “toplumun iradesi işte böyle ‘arz’ ede ede, biatla tüketilmiş” dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (

Bahse konu dilekçenin Meclis’te okunduğunu anımsatan Özuslu, Üstel’in, Büyükelçi'ye yolladığı yazıyı "arz ederim" diye bitirdiğini, "rica" dahi edemediğini ifade ederek, “Bu toplumun iradesi işte böyle "arz" ede ede, biatla tüketilmiş!” ifadelerini kullandı.

Sami Özuslu’nun açıklaması şöyle:

“TC ELÇİSİ KKTC BAŞBAKANI'NIN 5 AY ÖNCE GÖNDERDİĞİ YAZIYA CEVAP VERMEMİŞ

Defalarca sorduk, gündem yaptık, eleştirdik, talep ettik, son olarak dünkü meclis genel kurulunda yeniden istedik ve 'atanmış' Başbakan sıfatıyla

Peki cevap gelmiş mi Büyükelçi Metin Feyzioğlu'ndan? Hayır!

‘Beş ayda cevap gelmemesi normal mi?’ diye sorunca Üstel ‘Evet, normaldir, Türkiye bu bilgileri isterse verir, isterse vermez’ diyor, meclis kürsüsünden...

Yazıyı meclis divan katibine verip okutturuyor. Kulaklarımızla duyuyoruz ki Üstel Büyükelçi'ye yolladığı yazıyı ‘arz ederim’ diye bitirmiş!

Yani ‘rica’ dahi edememiş!

Elçi de cevap verme nezaketi göstermemiş.

Bu toplumun iradesi işte böyle ‘arz’ ede ede, biatla tüketilmiş!

O iradeyi yeniden üretmek, toplumsal varlığı ve onuru yeniden inşa etmek boynumuzun borcudur.”

CTP ) Milletvekili Sami Özuslu , Başbakan Ünal Üstel ’in, Türkiye’ye giremeyen KKTC vatandaşlarıyla ilgili yazdığı dilekçeyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Bahse konu dilekçenin Meclis’te okunduğunu anımsatan Özuslu, Üstel’in, Büyükelçi'ye yolladığı yazıyı "arz ederim" diye bitirdiğini, "rica" dahi edemediğini ifade ederek, “Bu toplumun iradesi işte böyle "arz" ede ede, biatla tüketilmiş!” ifadelerini kullandı.“TC ELÇİSİ KKTC BAŞBAKANI'NIN 5 AY ÖNCE GÖNDERDİĞİ YAZIYA CEVAP VERMEMİŞDefalarca sorduk, gündem yaptık, eleştirdik, talep ettik, son olarak dünkü meclis genel kurulunda yeniden istedik ve 'atanmış' Başbakan sıfatıyla Ünal Üstel bu sefer kaçamadı, kürsüye çıkıp 'Türkiye'ye girişi engellenen Kıbrıslı Türkler' konusunda bazı bilgileri paylaşmak zorunda kaldı. Meğer 10 Kasım 2023 tarihinde TC Lefkoşa Büyükelçisi'ne bir yazı yazmış, 'yasaklı listesi'ni ve 'bu kişilerin Türkiye'ye neden alınmadığını' sormuş. Yani 5 ay önce!Peki cevap gelmiş mi Büyükelçi Metin Feyzioğlu'ndan? Hayır!‘Beş ayda cevap gelmemesi normal mi?’ diye sorunca Üstel ‘Evet, normaldir, Türkiye bu bilgileri isterse verir, isterse vermez’ diyor, meclis kürsüsünden...Yazıyı meclis divan katibine verip okutturuyor. Kulaklarımızla duyuyoruz ki Üstel Büyükelçi'ye yolladığı yazıyı ‘arz ederim’ diye bitirmiş!Yani ‘rica’ dahi edememiş!Elçi de cevap verme nezaketi göstermemiş.Bu toplumun iradesi işte böyle ‘arz’ ede ede, biatla tüketilmiş!O iradeyi yeniden üretmek, toplumsal varlığı ve onuru yeniden inşa etmek boynumuzun borcudur.”