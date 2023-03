Üstel, AFAD Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

Başbakan Ünal Üstel, deprem bölgesi temasları çerçevesinde Antakya'da AFAD Hatay Afet Koordinasyon Merkezi’ne giderek afet koordinasyon çalışmaları bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da hazır bulundu.

Üstel burada yaptığı konuşmada, “Deprem felaketinin yaşandığı günden itibaren aklımız ve kalbimiz hep sizlerle oldu” diyerek, “Yaşanan deprem felaketinde biz de 49 can kaybettik. Yüzlerce KKTC vatandaşı burada yaşayan ailelerini kaybetti. Yüzlerce KKTC vatandaşının ailesi depremden etkilendi, evleri yaşanmaz hale geldi. O yüzden acınızı anlıyoruz. Çünkü aynı acıları biz de yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Biz et ve tırnak gibi ayrılmaz iki milletin evlatlarıyız. Ortak bir tarihe, ortak acılara ve sevinçlere sahibiz. Dolayısı ile Türkiye’de yaşanan her felaket aynı şiddette, tıpkı deprem gibi bizde de hissediliyor” diyen Üstel, hükümet olarak deprem felaketinin hemen ardından tüm arama kurtarma ekiplerini deprem bölgelerine yolladıklarını, arama kurtarma çalışmalarında, 500’e yakın arama kurtarmacı ve 150 büyük iş aracının görev aldığını söyledi.

Üstel şöyle devam etti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti olarak vatandaşlarımızın yaptığı bağışlarla elde ettiğimiz insani yardımları 100’e yakın TIR’la sizlere ulaştırdık.

Hükümetimiz ve İş İnsanlarımızın kurduğu ortak platformla yürütülen kampanya çerçevesinde, ilinizde 1000 prefabrik konutluk Şampiyon Melekler Köyümüz ’ün kurulum çalışmaları bugün başladı. Çok kısa bir sürede prefabrik konutlar 5000 insanımıza sıcak ve güvenli bir barınma ortamı sağlayacak.

Deprem bölgelerinden ülkemize gelen depremzede kardeşlerimize imkanlarımız dahilinde her tür yardımı yapmaya çalışıyoruz.

Ülkemizde okuyan ve bu bölgede yaşayan üniversite öğrencisi çocuklarımıza da sahip çıkıyoruz.

Onları da asla sahipsiz bırakmayacağız. Onlara yönelik gerekli yardım programlarını başlatmış durumdayız. “

Çok zor günlerden geçilmekte olduğunu ifade eden Üstel, “Birbirimize en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Bu zor günler millet olarak bizim adeta kardeşlik sınavımız gibidir. Ama ortaya çıkan kucaklaşma bu sınavı da başarıyla geçtiğimizin en somut göstergesidir. 2 devlet, 1 millet olarak yürekten, gönülden sizler için çalışmaya devam ediyoruz.”dedi.

AFAD’a ve diğer tüm gönüllü sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Üstel, “Bu zor günler ancak ve ancak birlikte çalışarak atlatılabilir. Şimdi bir olma, güçlü olma ve ortak hareket etme zamanıdır.Şimdi kardeşlik ve dayanışma zamanıdır.Türkiye güçlü bir ülkedir ve mutlaka bu sıkıntıların da üstesinden çok kısa bir sürede gelecektir.Hatay inanıyorum ki yeniden ayağa kalkacaktır” ifadelerini kullandı.