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Sağlık çalışanları Riverside Otel’de buluştu

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Riverside Garden Resort Otel’e bahar geldi, 45000 metrekare otelin bahçelerindeki çiçekleri açtı, portakal ve limon ağaçlarından toplanıp katkısız ve taze üretilen portakal suyu ve limonata ikramları ile otelin A’la Carte Restoranında yepyeni leziz tatlar servis edilmeye başlandı.

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Sağlık çalışanları Riverside Otel’de buluştu
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Riverside Garden Resort Otel’e bahar geldi, 45000 metrekare otelin bahçelerindeki çiçekleri açtı, portakal ve limon ağaçlarından toplanıp katkısız ve taze üretilen portakal suyu ve limonata ikramları ile otelin A’la Carte Restoranında yepyeni leziz tatlar servis edilmeye başlandı.
Bu yaz sezonuna çok özel organizasyonları ve sürprizleriyle damga vurmaya hazırlanan Riverside Garden Resort Otel, 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanları ve akademisyenleri ağırladı.
Solist Bikem Tunar’ın eşsiz yorumu ve ritmde Mulla Gül ile Nostalji Akustik program eşliğinde yemekli özel kutlama organizasyonu gerçekleşti.
Otel yönetimi bu özel günün anlamına ithafen “Hayatlarımızı emanet ettiğimiz, tüm zorluklara rağmen görevlerini fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarımızın ve sağlık çalışanları yetiştiren değerli tıp fakültesi hocalarımızın Tıp Bayramını içtenlikle kutlarız” şeklinde mesaj paylaştı.
Eğlence ve lezzet dolu organizasyondan misafirlerin mutlu fotoğrafları sosyal medya hesaplarında da yayınlandı.
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