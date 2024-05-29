Ürdün’de önemli temsiliyet

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve heyeti, Ürdün’de İslam Ticaret ve Kalkınma Odası etkinliklerine katıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve heyeti, İslam Ticaret ve Kalkınma Odası etkinliklerine katılmak üzere Ürdün’ün başkenti Amman’a ziyaret gerçekleştirdi.

Heyet etkinlikler kapsamında Ürdün Kralı II. Abdullah Ibn Al Hüseyin himayelerinde Ürdün Ticaret Odası tarafından düzenlenen ‘’Dijital Ekonomi Forumu’na katıldı.

Ürdün Dijital Ekonomi ve Girişimcilik Bakanı Ahmad Hanandeh’in ve İslam Ticaret ve Kalkınma Odası başkanı Abdullah Saleh Kamel’in açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte çeşitli paneller ile sunumlar gerçekleştirilerek dijital dönüşümün ticari perspektifine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Etkinlikler çerçevesinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve heyeti İslam Ticaret ve Kalkınma Odası yönetim kurulu toplantısına katıldı. Yönetim Kurulu toplantısında İslam Ticaret ve Kalkınma Odası Akreditasyon Yüksek Kurulunun yeni üyelikleri de onaylandı. Bu kapsamda Akreditasyon Yüksek Kurulu yönetim kurulu üyeline getirilen üyeler arasında KTTO Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven de yer aldı. Kurul 3. Toplantısını Amman’daki etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve heyeti Amman temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Amman Büyükelçisi Erdem Ozan tarafından İslam Ticaret ve Kalkınma Odası etkinliklerine katılım amacıyla Amman’da bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB heyeti, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve KTTO heyeti ile Azerbaycan İşverenler Federasyonu (ASK) Başkanı Mammad Nusayev ve ASK heyeti onuruna verilen öğlen yemeğine katıldı.

