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Katar Emiri Güney Kıbrıs'ta

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Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Güney Kıbrıs’ı ziyaret etti

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Katar Emiri Güney Kıbrıs'ta
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Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, resmi ziyaret için önceki gün Güney Kıbrıs’a geldi.
Alithia gazetesi Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’nin önceki gün Larnaka Havalimanı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından karşılandığını yazdı.
Habere göre Hristodulidis ve Katar Emiri karşılama törenin ardından iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine vurgu yaptıkları kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
Hristodulidis önceki akşam da Katar Emiri ile özel bir yemekte bir araya geldi.
Gazete Katar Emiri dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi.
Baş başa görüşmenin ardından heyetler arasındaki görüşmeye geçildi.
Hristodulidis öğleyin ise Katar Emiri onuruna yemek verdi.
 
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