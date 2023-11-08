Ünlüler yılbaşında paraya para demeyecek!

Yılbaşında konser yerleri belli olan sanatçıların ücretleri açıklandı. İşte dudak uçuklatan sahne ücretleri...

Türkiye’nin ünlü sanatçıları yılbaşı konserleri için sahne almanın hazırlıklarını hızlandırdı. Bu özel geceler için sahne alacak ünlü isimlerin ücretleri ise müzikseverlerin ve takipçilerin dikkatini çekti. Süperstar Ajda Pekkan’ın liderliğini yaptığı yıldızlar topluluğu, yılbaşında sahneye çıkacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu paylaşıyor.Müzik dünyasının önde gelen isimleri, yeni yıl coşkusunu sahnede yaşamak için kolları sıvadı. Farklı müzik türlerindeki usta sanatçıların bu özel gecelerde sergileyeceği performans, hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Özellikle sahne alacak isimlerin aldıkları ücretler, müzik endüstrisindeki popülerliğin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.SÜPERSTAR AJDA PEKKAN ZİRVEDE YERİNİ KORUYORT24 haber kaynağının aktardığı bilgilere göre, 77 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan, yılbaşı sahne ücretleri sıralamasında zirvede yer alıyor. Sanatçıların geçmiş yıllara nazaran sahne ücretlerinde yaptıkları büyük artışlar ise gözlerden kaçmıyor.İŞTE GÖZ KAMAŞTIRAN SAHNE ÜCRETLERİ2024 yılına girişi muhteşem bir konserle kutlamaya hazırlanan ünlülerin sahne alacağı mekanlar belirlendi ve ücretler açıklandı. İşte o milyonluk rakamlar ve sahneye çıkacak isimler:Ajda Pekkan: 6 milyon TLKenan Doğulu: 5 milyon TLEbru Gündeş: 4,5 milyon TLSıla: 4 milyon TLEdis: 4 milyon TLHadise: 4 milyon TLSertab Erener: 4 milyon TLGülşen: 3,5 milyon TLMurat Boz: 3,5 milyon TLYıldız Tilbe: 3,5 milyon TLMelike Şahin: 2,5 milyon TLZeynep Bastık: 2,5 milyon TLSerdar Ortaç: 2,5 milyon TLTeoman: 2,2 milyon TL