Ünlüler yılbaşında paraya para demeyecek!

Türkiye’nin ünlü sanatçıları yılbaşı konserleri için sahne almanın hazırlıklarını hızlandırdı. Bu özel geceler için sahne alacak ünlü isimlerin ücretleri ise müzikseverlerin ve takipçilerin dikkatini çekti. Süperstar Ajda Pekkan’ın liderliğini yaptığı yıldızlar topluluğu, yılbaşında sahneye çıkacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu paylaşıyor.
YENİ YILIN SAHNE ÜCRETLERİ ŞAŞIRTIYOR
Müzik dünyasının önde gelen isimleri, yeni yıl coşkusunu sahnede yaşamak için kolları sıvadı. Farklı müzik türlerindeki usta sanatçıların bu özel gecelerde sergileyeceği performans, hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Özellikle sahne alacak isimlerin aldıkları ücretler, müzik endüstrisindeki popülerliğin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.
SÜPERSTAR AJDA PEKKAN ZİRVEDE YERİNİ KORUYOR
T24 haber kaynağının aktardığı bilgilere göre, 77 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan, yılbaşı sahne ücretleri sıralamasında zirvede yer alıyor. Sanatçıların geçmiş yıllara nazaran sahne ücretlerinde yaptıkları büyük artışlar ise gözlerden kaçmıyor.
İŞTE GÖZ KAMAŞTIRAN SAHNE ÜCRETLERİ
2024 yılına girişi muhteşem bir konserle kutlamaya hazırlanan ünlülerin sahne alacağı mekanlar belirlendi ve ücretler açıklandı. İşte o milyonluk rakamlar ve sahneye çıkacak isimler:
Ajda Pekkan: 6 milyon TL
Kenan Doğulu: 5 milyon TL
Ebru Gündeş: 4,5 milyon TL
Sıla: 4 milyon TL
Edis: 4 milyon TL
Hadise: 4 milyon TL
Sertab Erener: 4 milyon TL
Gülşen: 3,5 milyon TL
Murat Boz: 3,5 milyon TL
Yıldız Tilbe: 3,5 milyon TL
Melike Şahin: 2,5 milyon TL
Zeynep Bastık: 2,5 milyon TL
Serdar Ortaç: 2,5 milyon TL
Teoman: 2,2 milyon TL
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