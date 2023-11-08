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Netanyahu'dan Gazze'de "süresiz işgal" mesajı

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İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Şeridi'nin güvenliğini tam olarak kontrolleri altına almak istediklerini belirterek "süresiz işgal" mesajı verdi

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Netanyahu'dan Gazze'de "süresiz işgal" mesajı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki son duruma ve ateşkes çağrılarına dair konuştu.
Netanyahu, insani yardımların Gazze'ye girmesi ya da esirlerin tahliyesi için şartları değerlendireceğini ancak kısa süreli taktiksel duraksamalar hariç "esirler serbest bırakılmadıkça" Gazze'de ateşkes olmayacağını kaydetti.
Netanyahu, ateşkes çağrılarına dair "Bence bu savaş çabalarını engelleyecek. Esirlerin salıverilmesi çabalarını engelleyecek çünkü Hamas'a karşı işleyen tek şey bizim yaptığımız askeri baskı." cevabını verirken Hamas'ın esirleri serbest bırakmaya razı olması koşuluyla ateşkes olabileceğini söyledi.
Gazze'de "süresiz işgal" imasında bulunan Netanyahu, "Bence İsrail'in (Gazze Şeridi'nde) süresiz kapsamlı güvenlik sorumluluğu olacaktır çünkü olmadığında neler olduğunu gördük. Güvenlik sorumluluğumuz olmadığında ortaya çıkan hayal edemeyeceğimiz ölçekte Hamas'ın eylemleridir." dedi.
 
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