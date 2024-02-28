“Üniversiteler, birilerinin kara para akladığı yere mi dönüşüyor?"

Hızlı ve izinsiz şekilde üniversitelerin açıldığına dikkat çeken CTP milletvekili Doğuş Derya, “Üniversite alanı birilerinin kara para akladığı bir yere mi dönüşüyor” diye sordu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan CTP Milletvekili Doğuş Derya, asayiş problemlerine değindi. Derya, hükümetin tedbir almadığını söyleyerek, aylardır yolsuzluk, rüşvet, liyakatsizlik gibi konuların konuşulduğunu belirtti.

Derya, dünyanın yapay zeka potansiyeli, iklim değişikliği gibi konuları konuştuğunu KKTC’de ise sahte diploma, liyakatsiz atama, siyasi müdahale gibi konuların konuşulduğunu söyledi.

Hızlı ve izinsiz şekilde üniversitelerin açıldığını ileri süren Derya, “Üniversite alanı birilerinin kara para akladığı bir yere mi dönüşüyor” diye sordu.

Derya, üniversitelerin hangi yıl açıldığı, sahipleri, mütevelli heyetleri, kampus adresleri gibi sorularla ilgili Meclis bilgisine getirilmek üzere rapor hazırlanması gerektiğini söyleyerek, Kur'an kurslarına ilişkin denetim konusunda neler yapıldığını sordu.

Derya, “TC Elçiliğinin din politikası belirlemek gibi bir görevi mi var? Eğitim politikası belirlemek gibi bir görevi mi var? Bizim bakanlarımız ‘Summak Dayı’ mı da acaba TC Elçiliği’nin Din İşleri Müşavirliği bu işlere el atıyor? Sanki ortada toplumsal talep varmış gibi siyasi araç haline getiriyor?” sorularını yöneltti.

