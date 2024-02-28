“TC Elçiliği amirimiz değil, muhatabımızdır”

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, TC Lefkoşa Büyükelçiliğinin muhatapları olduğunu ancak amirleri olmadığını dile getirdi

Mecliste söz alan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, CTP milletvekili Doğuş Derya’nın açıklamalarını “taraflı” olarak niteledi, açıklamalarının herhangi bir araştırmaya dayanmadığını iddia ederek, usulsüzlüğün “sağcısı solcusu olmayacağını” söyledi.

“KKTC’nin genç bir cumhuriyet” olduğunu yasalarda değil denetimde eksiklikler olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, denetime gereken altyapıyı kurma noktasında ihmal bulunduğunu belirtti.

Din kurslarıyla ilgili TC Büyükelçiliğinin görev yürüttüğüne yönelik iddiaların doğru olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, böyle bir kanaate nasıl varıldığını sordu.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din İşleri Müşavirliğinin eğitimle ilgisi olmadığını, bakanlıkla ve eğitimle ilgili bir iş yapmadığını iddia eden Çavuşoğlu, cami hocalarıyla ilgili koordine yaptığını belirtti.

Çavuşoğlu, din eğitimi konusunun bakanlık kontrolünde olması gerektiğini, bu eğitime vatandaştan talep olduğunu, değişen nüfus yapısı içinde bu taleplerin bulunduğunu ifade etti.

İzin alınarak din kursu yapılması noktasında adım atıldığını dile getiren Çavuşoğlu, denetim için müfettiş kadrosunun artırıldığını, yaz kurslarının bakanlık kontrolünde okulda olması gerektiğini düşündüğünü söyledi

Çavuşoğlu, talep karşılanmazsa kişilerin farklı noktalara gittiğini, 18 yaş altındaki kişilerin barınacağı yurtları çalıştırma izninin sadece bakanlıkla sınırlı olduğunu ifade etti.

TC Lefkoşa Büyükelçiliğinin muhatapları olduğunu ancak amirleri olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, elçiliğin amirleri olmadığını devletin kendi makam ve temsilcileri ile yönetildiğini belirtti.

