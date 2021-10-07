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Üniversite öğrencilerinin ortak derdi pahalılık

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Ülkeye gelen birçok üniversite öğrencisinin Kıbrıs ile ilgili ortak derdi “yüksek kira ücretleri ve pahalılık.” Lefkoşa’da 250 sterlinin altında kiralık bulmak neredeyse imkânsız. Fiyatlar çoğu üniversite öğrencilerinin bütçesinin üzerinde

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Üniversite öğrencilerinin ortak derdi pahalılık
 
Ülkemizdeki üniversitelerde eğitim alan yabancı öğrencilerin bugünlerdeki ortak derdi, “yüksek ev kiraları”.
Ekim ayı itibarıyla Lefkoşa’da 250 sterlinin altında kiralık bulmak neredeyse imkânsız, Girne ve Mağusa nispeten biraz daha rahat.
Ülkede öğrencilerin kiralayabilecekleri konutlar 250-400 sterlin bandına sıkışmış durumda. Ancak, bu fiyatlar çoğu üniversite öğrencilerinin bütçesinin üzerinde. Öğrenciler, yurt ücretlerinin öğrenci dostu olduğunu ancak ev kiralarının çok yükseltildiği fikrinde.
Ülkedeki evlerin çok yüksek fiyatlarla kiralanmasının öğrencilerin bütçesini çok zorladığı ortak noktasında birleşen öğrenciler, yurt paraları sabit, değişim dönemleri belli ancak, ev sahipleri kiraları kafalarına göre artırıyor. Ödenen depozitolar geri verilmiyor hep bir bahaneleri oluyor. Ev sahibi tanıdık değilse büyük sıkıntı yaşanıyor” dediler. Öğrenciler ayrıca, ülkenin aşırı pahalı hale geldiğinden de şikayetçi.
EV SAHİPLERİ DE TÜRK LİRASI’NDAN DERTLİ…
 Kiralanan konutun bir diğer bacağını oluşturan ev sahipleri de hem kiracılardan hem de pahalılıktan dertli.
Yatırım amacıyla satın alınan konutun pandemi döneminde aylarca boş kaldığını ve taksitlerini bulup-buluşturup ödediklerini söyleyen ev sahipleri, “TL sürekli değer kaybediyor.
Konut taksitleri döviz, çoğu zaman sadece konut için taksit miktarı kadar kira istiyoruz ama bunu Türk Lirası’na çevirince öğrencinin bütçesi zorlanıyor. Ancak, biz de çaresiz durumdayız” dediler.
Ayrıca, konutunu kiraya veren birçok mal sahibi mağdur olduğunu, yasalar tarafından korunmadığını iddia ederken, sıkıntıların özellikle kiracının konutu terk edeceği dönemde yaşandığını da eklediler.
EMLAKÇILAR İKİ TARAFI DA UYARIYOR… 
Gelinen süreçte hem ev sahipleriyle hem de kiracılarla yüz yüze gelen emlakçılar ise yasal çerçeve içerisinde hareket etmenin önemini vurguluyor. Konut kiralarken nelere dikkat edilmesi gerektiğine değinen emlakçılar, kiracının güvenilir bir kişi olması yanı sıra, kiracının referansının olmaması veya yabancı olması durumunda mutlaka KKTC vatandaşı iyi kefiller bulunması gerektiğine işaret ediyor. Emlakçılar konut kiralanması konusunda mağduriyetlerin kısa zamanda ortadan kaldırılmasının özelde konut sahipleri, genelde kiracılara da fayda sağlayacağını kaydetti.
 
 
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