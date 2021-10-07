Ercan’da öğrenci trafiği

2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler adamıza gelmeye devam ediyor

Dört gözle beklenen üniversite öğrencilerini, Ercan Havalimanı’nda okul standları karşılıyor2020’de COVID-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitim yapılamayan KKTC’de 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler adamıza gelmeye devam ediyor.T&T Ercan Havalimanı’ndan giriş yapan öğrencilere üniversiteler dış mekânda kurdukları stantlar ile onları karşılıyor ve rehberlik ediyorlar.T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, üniversitelerin ülke ekonomisi için çok büyük bir değer olduğunu belirtti.Özçelik, “2021’de hükümetimizin yüz yüze eğitim kararı vermesinin ardından Sağlık ve Eğitim Bakanlıklarımızın aldığı tedbirle öğrenciler adamıza gelmeye başladı. Bizler de T&T Ercan Havalimanı’nda yolcularımız ve öğrencilerimizin sağlığı için her türlü hijyen önlemlerini almış durumdayız.Öğrencilerimizin adaya gelmesi esnafımız ve piyasanın yeniden canlanmasına neden olacak ve ekonomik çarklar yeniden dönmeye başlayacaktır. T&T Ailesi olarak bizler de öğrencilerimize eğitim ve öğrenimleri boyunca başarılar sağlıklı günler dileriz” dedi.