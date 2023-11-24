Uluçay: Gazimağusa’da kanalizasyon projesinin sonuna doğru ilerliyoruz

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Gazimağusa genelinde süren çalışmalarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Uluçay, Gazimağusa genelinde sürdürülen kanalizasyon projesinin son aylarına gelindiğini ifade ederek Salamis Yolu’ndaki çalışmaların 4 Aralık itibariyle sonlandırılması kararı aldıklarını belirtti.

Uluçay’ın yaptığı paylaşım şöyle:

“Geçtiğimiz günlerde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Topçu Bulvarı, Hurmalı Çember’den Anıt Çemberi’ne ve Sosyal Konutların girişine kadar olan yollarımızın çizgileri Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Dairesi ve Gazimağusa Belediyesi Bayındırlık ve Proje birimlerinin işbirliği içerisinde çizilmiştir. Önümüzdeki hafta da çift sarı çizgilerin çizilmesine devam edilecek. Bu alanda özveri ile çalışan arkadaşlarımıza Başta Bayındırlık Birimi Sorumlumuz Ali Sarıyel, Proje Birimi Sorumlumuz Simge Bozkırlı, Trafik ve Ulaşım Danışmanımız Can Kara ve T.C. Kara Yolları Dairesinden Sayın Aykut Mutlu ve ekiplerine çok teşekkür ederim.

Artık son aylarına gelinen kanalizasyon projesinde ise 4 Aralık tarihi itibariyle Salamis Yolu’nun trafiğe açılmasını hedefliyoruz. Özellikle o bölgedeki esnafımızın yılbaşı öncesi daha fazla mağdur olmaması ve yılbaşı öncesinde yolun açılması için Yüklenici Firma’ya Salamis Yolu’nun asfaltlama işleminin yılbaşından sonraya bırakılması talebimizi ilettik, onlar da kabul ettiler. 4 Aralık itibariyle Salamis Yolu, çalışmaları aksatacak kadar aşırı bir yağış veya benzeri bir olumsuz bir durum olmazsa, hayırlısıyla açılacak.

Belli bir süredir şehrimizin kanalizasyon sisteminde var olan pompa istasyonlarındaki motorların aşırı yıpranması ve eskimesi sonucu yaşanan taşmalar ve çevreye yayılan kötü koku sorununu çözmek adına önemli bir adım attık ve yaklaşık 50,000 Euro’luk bir yatırım yaparak istasyonlardaki pompaları yeniliyoruz. Hedefimiz şehrin tüm alt yapısını adım adım tekrar çalışır hale getirmek. Belediyemizin ekonomik olarak yeniden şehrin alt yapısına yatırım yapabilecek bir noktaya gelmesi bizim için önemli ancak yeterli değil. Özellikle yıllardır devam eden kanalizasyon projesi ve kazılan yollar sebebiyle halkımızın ne kadar mağdur olduğunun farkındayız. Şubat 2024 itibariyle artık kanalizasyon projesi inşallah bitmiş olacak ve Gazimağusa Belediyesi artık daha güçlü ekonomik yapısı ve tüm paydaşlarıyla beraber hepimizi yıllardır mağdur eden bu yolların tek tek asfaltlanması hedefiyle yürüyecektir. Hepimizin özlediği ve hak ettiği Gazimağusa için çalışmaya devam…”



