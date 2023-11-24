banner913
banner932
Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
9 0
Dublin'de bıçaklı saldırı
Dublin'de bıçaklı saldırı
13 0
 
Gazze'de ateşkes başlıyor
Gazze'de ateşkes başlıyor
9 0
63 okul güçlendirilecek
63 okul güçlendirilecek
14 0
“100 bin sigortalı hasta ortada bırakıldı”
“100 bin sigortalı hasta ortada bırakıldı”
23 0
Suna’s, Matmazel Coco’yla coştu
Suna’s, Matmazel Coco’yla coştu
82 0
CTP Milletvekili İncirli: “Demokrasiden uzak yönetimler, kayıt dışı ekonomiden faydalanırlar”
CTP Milletvekili İncirli: “Demokrasiden uzak yönetimler, kayıt dışı ekonomiden faydalanırlar”
11 0
banner964
banner985

Hristodulidis bugün Vatikan’da Papa Francis ile bir araya geldi

banner989

banner974
Hristodulidis bugün Vatikan’da Papa Francis ile bir araya geldi
banner971
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bugün Vatikan’da Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’le bir araya geldiği haber verildi.
Bunun Rum Yönetimi ile Vatikan arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50’inci yıl dönümünde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Roma Katolik Kilisesinin başıyla yaptığı ilk görüşme olduğunu duyuran “Riknews” haber sitesi, Hristodulidis’in İtalya temasları çerçevesinde bugün, tek yanlı olarak ilan edilen Rum MEB’inde faaliyet gösteren ENİ şirketinin genel müdürüyle bir araya geleceğini de kaydetti.
Hristodulidis’in dün akşam Roma’da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yle de bir araya geldiği ve görüşmede enerji konularının ele alındığı da belirtildi.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.