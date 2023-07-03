Uluçay, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Güncel İşler Komitesi toplantısına katıldı

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği adına Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Güncel İşler Komitesi toplantısına katıldı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 27-29 Haziran tarihlerinde Fransa’nın Strasbourg kentinde yer alan toplantıda Uluçay’a Belediyeler Birliği Uluslararası Delegasyon Sekreteri ve Girne Belediye Müdürü Hüseyin Köle eşlik etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, sosyal içerikli konuların görüşüldüğü toplantıda iki başlıkta söz aldı.

Sağlıklı yaşlanma ile ilgili yaşlı nüfusa daha iyi hizmet verilmesi ve gençlik ile ilgili konuşan Uluçay, her iki konuda da özelde Gazimağusa genelde KK TC’deki yerel yönetimlerin bakışı ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

