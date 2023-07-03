KTFF, 2023-2024 Sezonu transfer dönemlerini açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2023-2024 sezonu transfer dönemleri belli oldu. Buna göre 1. Transfer Dönemi 1 Temmuz 2023'de başlayacak. Bonservisli transfer 11 Ağustos 2023'te sona ererken, kiralık transfer 8 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Ligde yabancı transfer ise 20 Eylül 2023 tarihinde sona erecek.

2023-2024 TRANSFER DÖNEMLERİ

3 Temmuz 2023: 1.Transfer Dönemi Başlangıcı ve Süper Lig / 1.Lig Serbest Transfer Başvurusunun ilk günü

24 Temmuz 2023: Süper Lig / 1.Lig Serbest Transfer Başvurusunun Son Günü

28 Temmuz 2023: Süper Lig / 1.Lig Serbest Transfer Başvurusu İsim İlanı

11 Ağustos 2023: 1.Transfer Dönemi Bonservisli Transferin Son Günü

11 Ağustos 2023: Serbest Transfer İşlemi Yaparak Transfer Olmanın Son Günü

8 Eylül 2023: 1. Transfer Dönemi Geçici Transferin Son Günü

20 Eylül 2023: 1. Transfer Dönemi Yabancı Futbolcu Transferinin Son Günü

2 Ocak 2024: 2. Transfer Dönemi (Ara Transfer) Başlangıcı

12 Ocak 2024: 2. Transfer Dönemi (Ara Transfer) Son Günü