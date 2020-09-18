Ülkemizde okuyan Türkiyeli öğrenciden örnek hareket

Ülkemizde geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanları tarafından yapılan covid-19 hastalığını atlatan kişilerin plazma bağışı yapması çağrısına ilk olumlu yanıt ülkemizde öğrenci olarak bulunan bir Türkiyeli öğrenciden geldi.

Haber Kıbrıs’ın haberine göre Türkiye’de Covid-19’a yakalanan ve atlattıktan sonra ülkemize öğrenci olarak gelen Yusuf Coşkun, bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne giderek plazma bağışı yaptı.

Yapılan bağış tüm doktorlar tarafından takdirle karşılanırken Yusuf Coşkun gibi Covid-19 geçirmiş herkesin gidip plazma bağışı yapması istendi.

İşlem tamam!

Konuyu ülke gündemine taşıyan Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi sosyal medyadan olayı sevinçle duyururken Hüseyin Ekmekçi’ye bir mesaj göndererek “Abi işlem tamam” dedi.

Ekmekçi, “Ve evet, plazma bağışı Covid-19 ile mücadelede son derece önemli. 3’üncü bağışçıyla da temaslı olmak son benim için de son derece pozitif bir duydu. Herkes, etrafındaki hastalığı yenen kişileri teşvik etmeli…” diye konuştu.

Ekmekçi’nin gönderisi şöyle:

Akşam size bir kesit sunduğum diyalog vardı ya… İşlem tamam.

Sevgili genç Yusuf; sabah sabah hastaneye gitti. “Covid-19 Pozitif tedavisinin tamamlandığını ve plazma bağışı yapacak durumda olduğunu” ispatladı ve koluna iğneyi geçirdi Suat abi

Plazma bağışı yapan Yusuf, devamında da, “Abi işlem tamam” diyerek bu fotoğrafı gönderdi. İzniyle de paylaştım…

Kendi adıma bin kez teşekkür ederim

Ve evet, plazma bağışı Covid-19 ile mücadelede son derece önemli. 3’üncü bağışçıyla da temaslı olmak son benim için de son derece pozitif bir duydu Herkes, etrafındaki hastalığı yenen kişileri teşvik etmeli…”

Plazma bağışı çok önemli

Tüm dünyada Covid-19 ile mücadele noktasında kanıtlanmış bir tedavi yöntemi olan plazma bağışı, ülkemiz için de önemli bir noktada duruyor. Sağlık çalışanlar yoğun bakım hastalarının çıkmaya başladığı bugünlerde Covid-19’u atlatan kişilerin plazma bağışçısı olmasının mücadelede önemli olduğunda hemfikir.