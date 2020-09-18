El-Sen yüksek elektrik borcu olan abonelerin elektriğini kesmeye başladı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), bu sabahtan itibaren yüksek elektrik borcu olan abonelerin elektriğini kesmeye başladığını açıkladı.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç yazılı açıklamasında, daha önce gündeme taşıyıp takip edeceklerine dair kamuoyuna söz verdikleri yüksek borçlu yerlerin elektrik borçlarının tahsil edilmesi, edilmediği takdirde ise kesilmesinde somut adım attıklarını duyurdu.

Bugün sabah saatlerinden itibaren ülkenin dört bir yanında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na yüksek borcu olan ve hiçbir şekilde kuruma ödeme yapmayan yerlerin enerjilerinin kurum emekçileri tarafından kesildiğini bildiren Özkıraç, “Bu toplumun sırtından kimsenin beslenmesine ve bu topluma bedel ödetmesine izin vermeyeceğiz” dedi.